В Петербурге возбудили уголовное дело после смерти пожилого покупателя в магазине

По факту конфликта в магазине на Новочеркасском проспекте, после которого погиб человек, возбуждено уголовное дело. Речь идет о статье 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.



Назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения причины смерти, сообщает 18 мая пресс-служба управления Следственного комитета по Петербургу.

Ранее полиция задержала участника конфликта. Следствие полагает, что он разгорелся из-за борсетки, которую 35-летний мужчина забыл в супермаркете, а 71-летний покупатель нашел. Когда первый вернулся в магазин и увидел свою вещь в руках у пожилого мужчины, стал ругаться и несколько раз ударил оппонента. Затем, по предварительным данным, молодой человек ушел, а пожилой дошел до стеллажа с продуктами и упал. Медики скорой помощи констатировали смерть.