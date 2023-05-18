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    В Петербурге возбудили уголовное дело после смерти пожилого покупателя в магазине

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    По факту конфликта в магазине на Новочеркасском проспекте, после которого погиб человек, возбуждено уголовное дело. Речь идет о статье 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.

    Назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения причины смерти, сообщает 18 мая пресс-служба управления Следственного комитета по Петербургу.

    Ранее полиция задержала участника конфликта. Следствие полагает, что он разгорелся из-за борсетки, которую 35-летний мужчина забыл в супермаркете, а 71-летний покупатель нашел. Когда первый вернулся в магазин и увидел свою вещь в руках у пожилого мужчины, стал ругаться и несколько раз ударил оппонента. Затем, по предварительным данным, молодой человек ушел, а пожилой дошел до стеллажа с продуктами и упал. Медики скорой помощи констатировали смерть.

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    Комментарии 16

    Гость18 Мая 2023 в 13:15
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    Гость18 Мая 2023 в 12:00
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