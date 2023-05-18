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    Во дворах у бара в Шушарах спор решали стрельбой. До приезда полиции не сбежал лишь один

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    9 комментариев

    Конфликт, в котором участвовали четверо, начался в баре в Пушкинском районе, а закончился для одного в отделе полиции.

    О стрельбе во дворах дома по Новгородскому проспекту в Шушарах в полицию сообщили в ночь с 16 на 17 мая, стало известно «Фонтанке» 18 мая. Звонивший в 112 рассказал, что из бара «Пенный штаб» вышла компания, зашла во дворы, а потом послышались звуки выстрелов.

    Прибывший на место наряд задержал лишь одного участника конфликта — 28-летнего жителя Чеченской Республики. У него при себе нашли охолощенную «Беретту».

    Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

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    Комментарии 9

    Гость18 Мая 2023 в 10:19
    Только бы не в 90е.!!!
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