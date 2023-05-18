Только что получивший права водитель сбил девочку на велосипеде на юге Петербурга. Не она одна оказалась на больничной койке

Почти одновременно в Петербурге произошли два ДТП, в результате которых в больницу увезли детей.



В Московском районе семилетнюю девочку, которая ехала на велосипеде, у дома 51, корпус 1 по Варшавской улице накануне днем в половине четвертого сбила «Мазда», стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 18 мая. За рулем автомобиля был 18-летний парень, который только что получил права. Девочка была в сопровождении родителей. С подозрением на сотрясение головного мозга ребенка увезли в городскую больницу № 5. Её состояние врачи оценили как средней тяжести.

