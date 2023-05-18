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    Только что получивший права водитель сбил девочку на велосипеде на юге Петербурга. Не она одна оказалась на больничной койке

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    Почти одновременно в Петербурге произошли два ДТП, в результате которых в больницу увезли детей.

    В Московском районе семилетнюю девочку, которая ехала на велосипеде, у дома 51, корпус 1 по Варшавской улице накануне днем в половине четвертого сбила «Мазда», стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 18 мая. За рулем автомобиля был 18-летний парень, который только что получил права. Девочка была в сопровождении родителей. С подозрением на сотрясение головного мозга ребенка увезли в городскую больницу № 5. Её состояние врачи оценили как средней тяжести.

    А через 20 минут скорую вызывали к дому 8 по улице Маршала Говорова. Там 32-летняя женщина за рулем «КИА Спортэйдж» во дворах сбила семилетнего мальчика на самокате. С переломом ноги и травмой головы ребенка увезли в детскую больницу № 1.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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