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    В Керчи в глиняном кувшине нашли 30 золотых монет эпохи Александра Македонского

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    Клад из 30 золотых монет эпохи Александра Македонского обнаружили археологи в ходе раскопок на городище Мирмекий, который расположен на территории современной Керчи в Крыму. Об этом 18 мая сообщила РИА Новости директор восточно-крымского музея-заповедника Татьяна Умрихина.

    По ее словам, монеты были спрятаны в глиняном кувшине. 26 из них относятся непосредственно к эпохе Александра Македонского, еще четыре были отчеканены в эпоху его слабоумного брата Филиппа III Арридея.

    Вес каждой монеты около 8,5 грамма. На лицевой стороне изображена голова богини Афины в коринфском шлеме, а на реверсе — крылатая богиня победы Ника.

    Клад передан в золотую кладовую музея, его изучение продолжается. Всего в коллекции хранится более 300 тысяч предметов.

    Мирмекий — античный город, основанный греками в середине VI века до н.э. на берегу Керченского пролива, город входил в состав Боспорского царства.

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    КерчьКладЗолотые монеты
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