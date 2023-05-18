В Керчи в глиняном кувшине нашли 30 золотых монет эпохи Александра Македонского

Клад из 30 золотых монет эпохи Александра Македонского обнаружили археологи в ходе раскопок на городище Мирмекий, который расположен на территории современной Керчи в Крыму. Об этом 18 мая сообщила РИА Новости директор восточно-крымского музея-заповедника Татьяна Умрихина.



По ее словам, монеты были спрятаны в глиняном кувшине. 26 из них относятся непосредственно к эпохе Александра Македонского, еще четыре были отчеканены в эпоху его слабоумного брата Филиппа III Арридея.



Вес каждой монеты около 8,5 грамма. На лицевой стороне изображена голова богини Афины в коринфском шлеме, а на реверсе — крылатая богиня победы Ника.

