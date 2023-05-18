Осталось всего 5–10 лет. Киссинджер сравнил отношения США и Китая с периодом перед Первой мировой

Перед своим 100-летием бывший госсекретарь США и советник американского президента по нацбезопасности Генри Киссинджер дал интервью журналу The Economist. Нынешние отношения США и Китая он сравнил с периодом перед Первой мировой войной — он считает, что президент Байден и председатель Си Цзиньпин должны признать опасность войны и взаимного уничтожения, а еще обсудить проблему развития искусственного интеллекта.
По словам Киссинджера, Китаю и США следует перестать перечислять обиды, главы государства должны встретиться, а действующий президент Байден проговорить: «Две самые большие опасности для мира сейчас — это мы двое. В том смысле, что у нас есть возможность уничтожить человечество».
Экс-госсекретарь видит опасность в конкуренции Китая и Америки за технологическое и экономическое превосходство.
Развитие искусственного интеллекта и других технологий, поделился Киссинджер, приведет к тому, что у стран не будет устоявшегося принципа, чтобы установить порядок, потому что техническая основа ведения войны меняется очень быстро. Если страны не смогут отыскать этот «принцип», то могут прибегнуть к силе.
«Мы находимся в классической ситуации перед Первой мировой войной, — говорит он, — когда ни одна из сторон не имеет больших возможностей для политических уступок, а любое нарушение равновесия может привести к катастрофическим последствиям».
Как считает Киссинджер, будущее человечество зависит от того, смогут ли США и Китай поладит. По его мнению, быстрое развитие искусственного интеллекта оставляет им всего от пяти до десяти лет, чтобы отыскать способ для этого.