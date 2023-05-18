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    Осталось всего 5–10 лет. Киссинджер сравнил отношения США и Китая с периодом перед Первой мировой

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    Перед своим 100-летием бывший госсекретарь США и советник американского президента по нацбезопасности Генри Киссинджер дал интервью журналу The Economist. Нынешние отношения США и Китая он сравнил с периодом перед Первой мировой войной — он считает, что президент Байден и председатель Си Цзиньпин должны признать опасность войны и взаимного уничтожения, а еще обсудить проблему развития искусственного интеллекта.

    По словам Киссинджера, Китаю и США следует перестать перечислять обиды, главы государства должны встретиться, а действующий президент Байден проговорить: «Две самые большие опасности для мира сейчас — это мы двое. В том смысле, что у нас есть возможность уничтожить человечество».

    Экс-госсекретарь видит опасность в конкуренции Китая и Америки за технологическое и экономическое превосходство.

    Развитие искусственного интеллекта и других технологий, поделился Киссинджер, приведет к тому, что у стран не будет устоявшегося принципа, чтобы установить порядок, потому что техническая основа ведения войны меняется очень быстро. Если страны не смогут отыскать этот «принцип», то могут прибегнуть к силе.

    «Мы находимся в классической ситуации перед Первой мировой войной, — говорит он, — когда ни одна из сторон не имеет больших возможностей для политических уступок, а любое нарушение равновесия может привести к катастрофическим последствиям».

    Как считает Киссинджер, будущее человечество зависит от того, смогут ли США и Китай поладит. По его мнению, быстрое развитие искусственного интеллекта оставляет им всего от пяти до десяти лет, чтобы отыскать способ для этого.

    Генри Альфред Киссинджер — американский дипломат и эксперт в области международных отношений, советник по национальной безопасности США и государственный секретарь США при президентах Никсоне (1969–1974) и Форде (1974–1977), лауреат Нобелевской премии мира. Киссинджер сыграл важнейшую роль во внешней политике США, в том числе в политике разрядки в отношениях США и Советского Союза. В дальнейшем оставался яркой медийной фигурой в политике.

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    КитайСШАГенри Киссинджер
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