Осталось всего 5–10 лет. Киссинджер сравнил отношения США и Китая с периодом перед Первой мировой

Перед своим 100-летием бывший госсекретарь США и советник американского президента по нацбезопасности Генри Киссинджер дал интервью журналу The Economist. Нынешние отношения США и Китая он сравнил с периодом перед Первой мировой войной — он считает, что президент Байден и председатель Си Цзиньпин должны признать опасность войны и взаимного уничтожения, а еще обсудить проблему развития искусственного интеллекта.

По словам Киссинджера, Китаю и США следует перестать перечислять обиды, главы государства должны встретиться, а действующий президент Байден проговорить: «Две самые большие опасности для мира сейчас — это мы двое. В том смысле, что у нас есть возможность уничтожить человечество».