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    В Петербурге ждут больше китайцев, чем до пандемии

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    Туристы из Китая начали возвращаться в Петербург, и в будущем их может стать больше, чем до пандемии, заявил вице-губернатор Борис Пиотровский.

    «Их пока не так много, но, когда они вернутся в полном объёме, думаю, их будет больше, чем в 2019 году», — цитирует 17 мая вице-губернатора его аппарат.

    Турпоток в Петербурге, по его словам, восстановился на 77% от 2019 года. И в городе прорабатывают механизм, который позволит ввести курортный сбор без дискомфорта как для туристической инфраструктуры, так и для гостей.

    Туры в китайских турфирмах, еда — в своих ресторанах, гиды с родины и сувениры за юани. «Фонтанка» писала, чем может грозить повторение ошибок прошлого в работе с китайскими туристами.

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