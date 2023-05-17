Обращение уже в СК. Еврейский конгресс обвинил автора экспертизы по делу Беркович в антисемитизме

Слова о евреях прозвучали в комментарии Силантьева для телеграм-канала Lomovka. В конгрессе решили, что высказывание содержит «множество антисемитских предрассудков». Пост отправили на экспертизу доктору филологических наук, профессору кафедры русского языка РГПУ имени Герцена Михаилу Дымарскому.

Российский еврейский конгресс попросил Следственный комитет проверить Романа Силантьева на предмет разжигания межнациональной розни. Автор экспертизы по делу об оправдании терроризма в спектакле «Финист — Ясный сокол» связал поддержку радикальных движений с национальностью.

Сам Силантьев с обвинениями не согласился. «В чем здесь разжигание розни? По сути, антисемитизм разжигает сама Беркович. Я бы на месте Российского еврейского конгресса действия Беркович осудил, как осудил деятельность террористической организации, которую она поддерживает. Я хотел обратить внимание еврейского сообщества на неадекватных его представителей», — заявил он в беседе с РБК .

«Его экспертное мнение однозначно подтверждает наше: комментарий Силантьева содержит признаки антисемитизма», — говорится в заявлении, опубликованном 17 мая на сайте конгресса.

Театральному режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук вменяют оправдание терроризма. Следствие опирается в том числе на «деструктологическое» исследование, которое разглядело в пьесе «Финист — Ясный сокол» идеологию запрещенного в России террористического ИГИЛ*. В спектакле также выделили признаки идеологии радикального феминизма.



Постановка «Финист — Ясный сокол» отмечена двумя высшими государственными театральными премиями «Золотая маска». В пьесе рассказывается о девушках, которые через соцсети ищут счастья, а знакомятся с вербовщиками террористических организаций.

