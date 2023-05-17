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    Обращение уже в СК. Еврейский конгресс обвинил автора экспертизы по делу Беркович в антисемитизме

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    Российский еврейский конгресс попросил Следственный комитет проверить Романа Силантьева на предмет разжигания межнациональной розни. Автор экспертизы по делу об оправдании терроризма в спектакле «Финист — Ясный сокол» связал поддержку радикальных движений с национальностью.

    Слова о евреях прозвучали в комментарии Силантьева для телеграм-канала Lomovka. В конгрессе решили, что высказывание содержит «множество антисемитских предрассудков». Пост отправили на экспертизу доктору филологических наук, профессору кафедры русского языка РГПУ имени Герцена Михаилу Дымарскому.

    «Его экспертное мнение однозначно подтверждает наше: комментарий Силантьева содержит признаки антисемитизма», — говорится в заявлении, опубликованном 17 мая на сайте конгресса.

    Сам Силантьев с обвинениями не согласился. «В чем здесь разжигание розни? По сути, антисемитизм разжигает сама Беркович. Я бы на месте Российского еврейского конгресса действия Беркович осудил, как осудил деятельность террористической организации, которую она поддерживает. Я хотел обратить внимание еврейского сообщества на неадекватных его представителей», — заявил он в беседе с РБК.

    Театральному режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук вменяют оправдание терроризма. Следствие опирается в том числе на «деструктологическое» исследование, которое разглядело в пьесе «Финист — Ясный сокол» идеологию запрещенного в России террористического ИГИЛ*. В спектакле также выделили признаки идеологии радикального феминизма.

    Постановка «Финист — Ясный сокол» отмечена двумя высшими государственными театральными премиями «Золотая маска». В пьесе рассказывается о девушках, которые через соцсети ищут счастья, а знакомятся с вербовщиками террористических организаций.

    Петрийчук и Беркович не признают вину. Подробнее о театральном деле читайте в материале «Фонтанки».

    *ИГИЛ, «Исламское государство» — запрещенная на территории РФ террористическая организация.

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