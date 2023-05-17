Обращение уже в СК. Еврейский конгресс обвинил автора экспертизы по делу Беркович в антисемитизме

Российский еврейский конгресс попросил Следственный комитет проверить Романа Силантьева на предмет разжигания межнациональной розни. Автор экспертизы по делу об оправдании терроризма в спектакле «Финист — Ясный сокол» связал поддержку радикальных движений с национальностью.
Слова о евреях прозвучали в комментарии Силантьева для телеграм-канала Lomovka. В конгрессе решили, что высказывание содержит «множество антисемитских предрассудков». Пост отправили на экспертизу доктору филологических наук, профессору кафедры русского языка РГПУ имени Герцена Михаилу Дымарскому.
«Его экспертное мнение однозначно подтверждает наше: комментарий Силантьева содержит признаки антисемитизма», — говорится в заявлении, опубликованном 17 мая на сайте конгресса.
Сам Силантьев с обвинениями не согласился. «В чем здесь разжигание розни? По сути, антисемитизм разжигает сама Беркович. Я бы на месте Российского еврейского конгресса действия Беркович осудил, как осудил деятельность террористической организации, которую она поддерживает. Я хотел обратить внимание еврейского сообщества на неадекватных его представителей», — заявил он в беседе с РБК.
Театральному режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук вменяют оправдание терроризма. Следствие опирается в том числе на «деструктологическое» исследование, которое разглядело в пьесе «Финист — Ясный сокол» идеологию запрещенного в России террористического ИГИЛ*. В спектакле также выделили признаки идеологии радикального феминизма.
Постановка «Финист — Ясный сокол» отмечена двумя высшими государственными театральными премиями «Золотая маска». В пьесе рассказывается о девушках, которые через соцсети ищут счастья, а знакомятся с вербовщиками террористических организаций.
Петрийчук и Беркович не признают вину. Подробнее о театральном деле читайте в материале «Фонтанки».
*ИГИЛ, «Исламское государство» — запрещенная на территории РФ террористическая организация.