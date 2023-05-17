СК возбудил дело из-за продажи младенца в московском ТЦ

Дело возбуждено по пункту «в», части 3 статьи 127.1 УК РФ (торговля людьми, совершенная организованной группой). По подозрению в продаже младенца задержаны три женщины — 1977, 1984 и 1993 годов рождения.

Уголовное дело возбуждено после продажи младенца в ТЦ на севере Москвы. Об этом 17 мая сообщил столичный СК.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, 8 мая в Твери 29-летняя женщина родила девочку и вместе с двумя женщинами отправилась её продавать.



Полиции уже было известно об этом, и покупательница действовала в рамках проводимого оперативного мероприятия. Она заплатила за младенца 60 тысяч рублей. На кадрах, опубликованных ведомствами, видно, как женщины сидят в кафе, на руках одной из них свёрток — младенец. После получения денег и составления расписок трёх продавшиц задержали. Ребёнок помещён в специализированное медучреждение.