Мужики с понятиями. Как «Фонтанка» ходила с инспекторами рыбоохраны защищать корюшку и ловить браконьеров

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Сезон ловли корюшки клонится к закату, но желающих собрать последние крошки со стола на Неве хоть отбавляй. Вместе с инспекторами морского отдела рыбоохраны «Фонтанка» вышла ранним утром «на браконьера» и посмотрела, кто до сих пор промышляет на реке.



В 7:30 город только просыпается, а инспекторы морского отдела рыбоохраны Северо-Западного управления Петербурга Федерального агентства по рыболовству Евгений Федоров и Владимир Скрипкин уже готовы к выходу в рейд. Пара минут уходит на инструктаж по технике безопасности на маломерном судне, нам велят облачиться в спасжилеты — теперь готовы и журналисты «Фонтанки».



Ключ на старт, и 200 «лошадей», запряженные в 6,5-метровую алюминиевую лодку рыбоохраны, несут нас к излюбленному месту промысловиков корюшки — к акватории Невы в районе Троицкого и Литейного мостов.



Ловить корюшку в Неве в промышленных масштабах могут те рыбаки, кто получил разрешение, в этом сезоне их выдали 164. Лицензия обходится в 60 тысяч рублей и позволяет вытащить за сезон до 2 тонн. Не позаботился о документах — считай себя браконьером и будь готов заплатить штраф от 100 до 200 тысяч рублей (статья 8.37 КоАП РФ), лишиться снастей и лодки и возместить урон живой природе, так что залететь на миллион совсем не трудно. Выявлением таких граждан и занимается морской отдел рыбоохраны.

Попутно инспекторы проверяют суда на безопасность — владелец лодки должен иметь диплом квалификации капитана судна, подтверждающий право собственности судовой билет, спасжилеты, сигнальные факелы и даже огнетушитель. Хорошо, если промысловик позаботится о наличии и контейнера для мусора — деталь эта необязательная, но выбрасывание чего ни попадя за борт обойдется в 30 тысяч рублей.



Место у Литейного моста не иначе как «намоленное» — там толкутся сразу две команды рыбаков. И в ожидании инспекторов уже успели подготовить документы на проверку: на подходе Евгений подал им знак — махнул рукой. С документами у рыбаков, похоже, все в порядке — лица не дрогнули, драпать никто не собирается.

Пока инспекторы проверяют документы первого предпринимателя, разглядывают сроки годности фальшфейеров, исправность раций и составляют протокол осмотра, спрашиваем могучих рыбаков «за жизнь». Жизнь, судя по всему, не очень — рыбешки на дне пластикового контейнера наберется едва ли на пару кило. Мы-то солнца еще толком и не видали, а вот лица рыбаков уже успели потемнеть и порядком заветриться.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— Много поймали? — на всякий случай все же решаю спросить.

— Сезон заканчивается. Лова уже не будет, а работы еще хватает — нужно мерёжу (натянутая на обруч сеть. — Прим. ред.) снять, — разводит руками капитан лодки Игорь и поясняет: есть рыба, нет рыбы, все равно приходится выходить на воду с 6 утра.



Рассказывать, сколько всего перетаскали за сезон, промысловик не хочет, дескать, забивать голову цифрами — это не его задача. При ближайшем рассмотрении удается разгадать секрет косой сажени в плечах морских волков — под непромокаемыми плащами надеты спасательные жилеты.

С документами у Игоря все в порядке, и инспекторы готовятся приняться за второе судно.

— Капитан будет послушно ждать, пока вы не освободитесь и не подойдете?

— Они стоят на тросу. Да и зачем сбегать? Никто давно уже ни от кого не бегает. Мы работаем в связке, стараемся лишний раз не мешать, и они к нам относятся соответственно, — объясняет Евгений.



Капитан второй лодки выуживает документы из полиэтиленового пакета и протягивает их Владимиру, тот передает их Евгению на осмотр.

— Доброе утро! Предъявите, пожалуйста, огнетушители и петарды. Свистки в жилетах имеются? Якорь — «кошка»? — приступает к процедуре Владимир.

— В наличии, — рапортует капитан, хотя не заметить «кошку», которая занимает почти все днище, просто нельзя. Но протокол есть протокол.



— Прикинь, работа, да? Утром встаешь в 4 часа, чтобы доехать сюда, вот это все руками тягаешь, потом перегружаешь, — с оттенком восхищения констатирует фотокор.

Вставать спозаранок не блажь, а необходимость — еще час, и по Неве полетят метеоры, и рыбаки будут им попросту мешать.

Третий капитан сегодня тоже пустой — на дне лодки только якоря и мерёжа. Команда занимается тем, что выбирает снасти из воды, выковыривая тину и водоросли, отмывает икру «чтобы она хоть как-то осталась в воде».



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— А что до следующего сезона будете делать?

— А что марафонец делает? Тренируется. И мы тренируемся — ремонтируем снасти, вяжем новые. Вы что думаете, это где-то продается? С августа минога начинается. Надо якоря варить, лодкой заниматься, бураки на миногу клепать на осень.

В среднем на каждой лодке до 400 мерёжей, по 20–30 штук на каждом тросу, за один день команда успевает выбрать из воды до 2–3 тросов.

— Вы позволите? — отодвигает нас в сторонку Владимир и принимается за капитана: — Игорь Михайлович, что у вас на борту имеется?



— Ничего не поменялось с прошлого раза, — подмигивает капитан и передает инспектору инвентарь на осмотр.

— Вас уже проверяли в этом сезоне?

— Я не помню, сколько раз. То милиция, то рыбинспекция.

— У них работа такая.

— А я что, спорю? Мы с ними СВО обсуждаем, все такое.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— Как вообще путина, удачная?

— А бог ее поймет — план сдаем, все по плану.

— А вот бортовые огни у вас неправильно стоят: зеленый должен быть по правому борту, — подмечает Владимир.



— Исправим, — обещает Игорь, и мы отходим.

Игорю повезло, что повстречал инспекторов днем. В темное время суток выход на воду без бортовых огней запрещен и грозит штрафом от 500 рублей до 1 тысячи, а за рецидив можно остаться без прав на полгода.



Остросюжетного поворота событий с погонями и взятием на абордаж инспекторы не ждут — с начала навигации они уже не по одному разу проверили всех, кто работает в Петербурге. В основной массе к концу сезона корюшки рыбаки успели недочеты устранить, так что если какой претендент на протокол и попадется, то только залетный гастролер.

Но сегодня, как по заказу, случается самая настоящая погоня: четвертый катер чешет вверх по течению, даже не пытаясь сбавить ход. Евгений дважды предупреждающе «крякает» сиреной, но, видя, что от капитана ноль внимания, фунт презрения, врубает ее на полную катушку и пускается в догонялки. Тут только беглец озирается и поспешно глушит двигатель. На удивление, все в порядке с документами и у него.

— Григорий Павлович, а вы не слышали, как мы за вами ехали и сигналили?



— Двигатель сзади находится, а я же в капюшоне был, поэтому только в последний момент услышал, — объясняет капитан.

Учетом объема вылова занимается отдел рыбоохраны, с недавних пор этими полномочиями наделили и полицию. Но времена, когда рыбаки стояли в лодках, по пояс заваленные рыбой, и приходилось обмерять улов, чтобы схватить их за злодейские пятые точки, давно прошли.

— Как вам сезон?

— Какой-то быстрый и так себе. Ожиданий не оправдал: поздно все началось. Лично я недоволен. Всегда так бывает: когда-то года нормальные, а бывает, что и нет, — посетовал Григорий.

В сравнении с другими капитанами он более удачлив — за утро уже наловил возле Дворцовой набережной и сдал 40 кило корюшки. Но надеяться дальше не на что — 1 июня промысловиков на воде быть уже не должно.

Хоть нарушителей мы и не нашли, Евгений все равно доволен: это знак, что рыбак стал более благоразумным. Да и лишиться лодки за 10 кило корюшки, пойманной без лицензии, дорогое удовольствие.



— Конфликтных ситуаций не бывает. Мужики нормальные все, с понятиями. Бурчать бурчат, бывало, но их понять можно — у них своя работа, у нас — своя, — подытоживает Владимир.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В прошлогоднюю корюшковую путину инспекторы выявили 178 административных правонарушений, в трех случаях нарушители стали фигурантами трех уголовных дел по ст. 256 УК РФ — «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Казна пополнилась штрафами на 115 тыс. рублей, и более 223 тысяч рублей составил ущерб, нанесённый водным биоресурсам.

