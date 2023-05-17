«Проверяют работы магистров и аспирантов». Прокуратура вернулась в Европейский университет.

Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Европейский университет снова оказался в первых строчках новостной повестки. Пять лет назад этот частный вуз уже попадал под проверки, закончившиеся лишением лицензии. Впрочем, тогда право работать к Европейскому университету вернули. И вот ситуация повторяется.



Пять лет назад студенты, чтобы спасти свою Alma mater выходили на митинги, а помог в вопросе с лицензией экс-министр финансов Алексей Кудрин. Достучаться защитникам ЕУ удавалось до самого Путина. Сейчас же совершенно другая обстановка, и даже Кудрина уже лишили мечты о новом либеральном вузе в Петербурге. Поэтому свежее внимание к университету со стороны проверяющих открывает простор для самых мрачных фантазий.

Что проверяют «В университете проходит проверка прокуратуры с привлечением специалистов Рособрнадзора по обращению гражданина. Основным предметом проверки является исполнение законодательства об образовании. Проверка проходит в выездном формате. Комиссия проверяет документацию по учебному процессу. Университет работает в обычном режиме», — сообщила «Фонтанке» руководитель аппарата ректора вуза Алла Самолетова.



Европейский университет имеет сложную форму собственности: Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования. Его учредителями являются восемь физических лиц, в числе которых Алексей Кудрин, ныне советник по корпоративному развитию в «Яндексе», Михаил Пиотровский, глава Государственного Эрмитажа, и известный петербургский предприниматель Олег Жеребцов. Пока ни от кого из них комментариев сегодняшних действий проверяющих не последовало. Технически проверка выглядит так: пять проверяющих разметили в компьютерном классе. Они запрашивают документы и анализируют их, рассказали «Фонтанке» сотрудники университета, которые сами видели, как это происходит. Также известно, что проверка проходит по жалобе некоего гражданина, но прокуратура не раскрыла сотрудникам университета ни имя жалобщика, ни содержание его претензий.

«Комиссия проверяет документацию по учебному процессу, в том числе — выпускные квалификационные работы магистров и темы работ аспирантов», — сообщили «Фонтанке» сотрудники. Также им известно, что ректор Вадим Волков в ближайшее время будет встречаться с учредителями Алексеем Кудриным и Михаилом Пиотровским.



Самое главное для вуза — занятия проводятся по расписанию. Пока нет и признаков того, что под угрозой окажутся дипломы выпускников 2023 года: по словам Алла Самолетовой, проверка продлится до 13 июня 2023 года, а, значит, молниеносного решения о лишении ЕУ лицензии можно, наверное, не опасаться.

Совсем другое время Первый раз проблемы у Европейского университета начались в 2016 году по аналогичному сценарию — на вуз подали несколько жалоб, в том числе депутат Госдумы Виталий Милонов. В них, по мнению университета, содержалась заведомо ложная информация о том, что в вузе отсутствует медпункт, а стипендии выдаются студентам в конвертах и в иностранной валюте. По мнению сотрудников вуза, это было сделано, чтобы «дать основание прокуратуре задействовать для внеплановой проверки практически все контрольно-надзорные органы». В итоге было выявлено 120 нарушений, в вузе согласились не со всеми из них.



В августе 2017 года Рособрнадзор лишил Европейский университет лицензии. «Фонтанка» писала, что его учредители Алексей Кудрин, Михаил Пиотровский и действующий ректор трижды обращались за поддержкой к Владимиру Путину, и трижды получали в ответ положительную резолюцию, но воз поехал в другую сторону. Студенты ответили на отзыв лицензии митингами в пару сотен человек. В одном из них успела поучаствовать на тот момент собиравшая баллотироваться на пост президента России Ксения Собчак. Вернуть лицензию удалось через год с четвертой попытки. Ректор вуза Вадим Волков утверждал, что в университете не знают причину негатива, свалившегося на вуз. «Ну что такое депутат Милонов, мы же не считаем его причиной. Сам по себе депутат Милонов не мог закрыть Европейский университет, он был лишь инструментом», — говорил Волков.



Тогда события развивались на фоне президентских выборов. После их завершения в состав обновленного правительства вошел в качестве руководителя МЧС Евгений Зиничев, а главный попечитель Европейского университета Алексей Кудрин возглавил Счетную палату. Как утверждали собеседники «Фонтанки», после вступления в должность Кудрин якобы смог договориться с ведомством Зиничева, что к Европейскому университету отнесутся лояльно и выдадут положительное заключение.

Сам Алексей Кудрин задумывался о создании нового либерального вуза в Петербурге из отделившийся от СПбГУ факультета свободных наук и искусств. Но планам не суждено было сбыться из-за признания нежелательной организацией американского Бард-колледжа, с которым сотрудничал факультет.

На кону — особняк Что же касается Европейского университета, то параллельно с лишением лицензии с вузом также расторгли договор на аренду Дворца Кушелева-Безбородко на Гагаринской улице. На тот момент действующий губернатор Петербурга Георгий Полтавченко назвал состояние здания после выселения вуза «безобразным» и даже сказал, что находиться в нем опасно для жизни.



Планировалось, что в 2019 году в здание въедет Академия цифровых талантов, до этого его будут реставрировать. Тогдашний вице-губернатор Владимир Кириллов подробно описывал будущее IT-школы: 3 тысячи обучающихся, 30 учебных кабинетов, оснащенных компьютерами, 7 учебно-производственных участков, 21 помещение для организации мини-лабораторий, актовый зал. Особняк в 2023 году всё ещё стоит пустым.

В апреле 2023 года «Деловой Петербург» сообщал, что в Смольном задумались о продаже пустующего в центре города дворца площадью более 6 тысяч квадратов. В Смольном не подтвердили, но и не опровергли эту информацию. Там уточнили, что право оперативного управления дворцом сейчас закреплено за Городским управлением инвентаризации и оценки недвижимого и движимого имущества. В настоящее время чиновники не исключают, что здание уберут из программы «Развитие образования Санкт-Петербурга», куда его включили из-за планов по созданию Академии цифровых талантов. Сегодня в Смольном говорят о «вовлечении особняка в хозяйственный оборот иным способом». На уточняющий вопрос корреспондента о продаже или аренде, в Смольном ответили: «Все может быть».



В пресс-службе Рособрнадзора «Фонтанке» заявили, что не проводят в Европейском университете внеплановую проверку и посоветовали обратиться в прокуратуру Петербурга. В прокуратуре к моменту публикации не дали ответа.

В Европейском университете обучается 380 человек по 37 образовательным программам. В прошлом году вуз получил лицензии на новые направления: психология, культурология и музеология. Выручка университета в 2022 году составила 65,9 млн рублей, прочие доходы — еще 12,8 млн рублей. Чистая прибыль — 12 миллионов.

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

