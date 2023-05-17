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    ФАС предложила распространить параллельный импорт на все категории товаров

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    12 комментариев

    Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает, что параллельный импорт нужно распространить на все категории товаров. Об этом 17 мая заявил ее глава Максим Шаскольский на итоговой коллегии ведомства.

    Он уточнил, что речь идет обо всех товарах, кроме тех, производство которых локализовано в России: «то есть созданы рабочие места, выплачиваются налоги, а товары поступают на внутренний рынок» (цитата по ТАСС). Шаскольский подчеркнул, что, говоря о параллельном импорте, имеет в виду исключительно легально приобретенные оригинальные иностранные товары, качество и безопасность которых можно подтвердить и проверить.

    О том, что ФАС хочет распространить механизм параллельного импорта «вообще на все», Шаскольский еще летом заявлял в интервью РБК.

    Ранее бизнес, занимающийся параллельным импортом, попросил российские власти защитить его от претензий правообладателей. Это произошло после того, как в Госдуму внесли поправки к Гражданскому кодексу, в которых говорится о повышении нижнего и верхнего пределов компенсации за использование товаров с нарушением интеллектуальных прав.

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    Комментарии 12

    Гость17 Мая 2023 в 15:41
    странно, с чего бы это?
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