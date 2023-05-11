В Госдуме могут поменять правила параллельного импорта. Бизнес просит защиты от претензий правообладателей

Бизнес, занимающийся параллельным импортом, просит власти защитить его от претензий правообладателей. Об этом 11 мая сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Ассоциации параллельного импорта премьеру Михаилу Мишустину.



Поводом для обращения стали поправки к Гражданскому кодексу РФ, внесенные в Госдуму группой сенаторов и депутатов 28 апреля. Они предлагают, в частности, повысить нижний и верхний предел компенсации за использование товаров с нарушением интеллектуальных прав, установив их в размере от 50 тыс. рублей до 10 млн рублей соответственно.