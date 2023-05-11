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    В Госдуме могут поменять правила параллельного импорта. Бизнес просит защиты от претензий правообладателей

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    Бизнес, занимающийся параллельным импортом, просит власти защитить его от претензий правообладателей. Об этом 11 мая сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Ассоциации параллельного импорта премьеру Михаилу Мишустину.

    Поводом для обращения стали поправки к Гражданскому кодексу РФ, внесенные в Госдуму группой сенаторов и депутатов 28 апреля. Они предлагают, в частности, повысить нижний и верхний предел компенсации за использование товаров с нарушением интеллектуальных прав, установив их в размере от 50 тыс. рублей до 10 млн рублей соответственно.

    Ассоциация предлагает также закрепить «признание полноценного права собственности российских предпринимателей на приобретаемые ими иностранные товары». Предприниматели утверждают, что уже сталкиваются с проблемами при ввозе, в том числе из-за изменений в перечне товаров, разрешенных для параллельного импорта. Однако эксперты предупреждают, что подобные изменения могут внести разлад в отношения с дружественными странами и поставщиками.

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    БизнесПараллельный импортМишустинГосдума РФ
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