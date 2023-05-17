СМИ: Суд в Хельсинки арестовал 300 тысяч евро, чтобы они не попали к «российскому олигарху»

Апелляционный суд Хельсинки в среду наложил арест на более чем 300 000 евро. Деньги, как считают в МИД Финляндии, предназначались «российскому олигарху, включенному в санкционный список ЕС», сообщают 17 мая финские СМИ.



В изложении финских журналистов история выглядит так: некая финская фирма купила удобрения у зарегистрированной в Дубае компании Agricultural Minerals DMCC. Сумма сделки составила почти 324 000 евро. «Agricultural Minerals DMCC подозревается в том, что она действовала в качестве подставной компании для российской компании, мажоритарным владельцем которой является российский олигарх Аркадий Ротенберг», — пишут СМИ.