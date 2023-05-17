СМИ: Суд в Хельсинки арестовал 300 тысяч евро, чтобы они не попали к «российскому олигарху»

Апелляционный суд Хельсинки в среду наложил арест на более чем 300 000 евро. Деньги, как считают в МИД Финляндии, предназначались «российскому олигарху, включенному в санкционный список ЕС», сообщают 17 мая финские СМИ.
В изложении финских журналистов история выглядит так: некая финская фирма купила удобрения у зарегистрированной в Дубае компании Agricultural Minerals DMCC. Сумма сделки составила почти 324 000 евро. «Agricultural Minerals DMCC подозревается в том, что она действовала в качестве подставной компании для российской компании, мажоритарным владельцем которой является российский олигарх Аркадий Ротенберг», — пишут СМИ.
Деньги были арестованы, поскольку суд счёл, что Ротенберг имел к ним доступ. В статье также упоминается, что брат и племянник Аркадия Ротенберга Борис и Роман Ротенберги являются гражданами Финляндии.
Напомним, сегодня появились сообщения со ссылкой на МИД Финляндии, что Россия заморозила банковские счета финских представительств в стране. «Фонтанка» писала об этом. «Министерство иностранных дел подтверждает, что счета представительств Финляндии в России заморожены и не могут быть использованы. Ситуация серьезная, и вопрос расследуется», — говорится в комментарии МИД одной из крупнейших газет Финляндии (цитата по РИА Новости).