    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 15

    3 м/с, ю-з

    761мм

    61%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd79.98eur87.16

    СМИ: Суд в Хельсинки арестовал 300 тысяч евро, чтобы они не попали к «российскому олигарху»

    625
    3 комментария

    Апелляционный суд Хельсинки в среду наложил арест на более чем 300 000 евро. Деньги, как считают в МИД Финляндии, предназначались «российскому олигарху, включенному в санкционный список ЕС», сообщают 17 мая финские СМИ.

    В изложении финских журналистов история выглядит так: некая финская фирма купила удобрения у зарегистрированной в Дубае компании Agricultural Minerals DMCC. Сумма сделки составила почти 324 000 евро. «Agricultural Minerals DMCC подозревается в том, что она действовала в качестве подставной компании для российской компании, мажоритарным владельцем которой является российский олигарх Аркадий Ротенберг», — пишут СМИ.

    Деньги были арестованы, поскольку суд счёл, что Ротенберг имел к ним доступ. В статье также упоминается, что брат и племянник Аркадия Ротенберга Борис и Роман Ротенберги являются гражданами Финляндии.

    Напомним, сегодня появились сообщения со ссылкой на МИД Финляндии, что Россия заморозила банковские счета финских представительств в стране. «Фонтанка» писала об этом. «Министерство иностранных дел подтверждает, что счета представительств Финляндии в России заморожены и не могут быть использованы. Ситуация серьезная, и вопрос расследуется», — говорится в комментарии МИД одной из крупнейших газет Финляндии (цитата по РИА Новости).

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ФинляндияАрестАркадий Ротенберг
    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close