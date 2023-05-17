Слеток длиннохвостой неясыти ждет маму, держите себя в руках

Эти кадры мало кого оставят равнодушными. У птиц в Петербурге подрастают птенцы, и можно встретить даже сов.



Слетка длиннохвостой неясыти заметил фотограф Антон Кубышкин, его кадры публикует 17 мая сообщество «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте». Он рассказал «Фонтанке», что неясыть не первый год выводит птенцов на одном из пустырей, где сохранились остатки каких-то строительных конструкций. Этот птенец не потерялся, помощь ему не нужна: он вылетел из гнезда и ждёт, когда мать найдёт его.

