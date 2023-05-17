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    Слеток длиннохвостой неясыти ждет маму, держите себя в руках

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    Фото: Антон Кубышкин / «Птицы СПб и России»
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    Эти кадры мало кого оставят равнодушными. У птиц в Петербурге подрастают птенцы, и можно встретить даже сов.

    Слетка длиннохвостой неясыти заметил фотограф Антон Кубышкин, его кадры публикует 17 мая сообщество «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте». Он рассказал «Фонтанке», что неясыть не первый год выводит птенцов на одном из пустырей, где сохранились остатки каких-то строительных конструкций. Этот птенец не потерялся, помощь ему не нужна: он вылетел из гнезда и ждёт, когда мать найдёт его.

    Вообще, диких птиц спасать и подкармливать не нужно. Если вы долго наблюдаете за птицей и уверены, что она больна или ранена, следует обратиться к специалистам, например в Центр реабилитации и реинтродукции диких животных «Сирин».

    Фото: Антон Кубышкин / «Птицы СПб и России»


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