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    Грузия тоже начала продавать авиабилеты в Москву

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    Грузинский авиаперевозчик Georgian Airways запустил продажу билетов в Москву. Первые билеты уже на эту субботу появились на сайте компании 16 мая.

    Улететь из Тбилиси в столицу России 20 мая можно за 345 долларов. Правда, как сообщается на сайте, билетов осталось всего 9 штук. Также как и прежде отправиться в РФ можно через Ереван авиакомпанией Air Dilijans.

    Во вторник агентство гражданской авиации Грузии заявило, что Georgian Airways будет выполнять регулярные рейсы между Тбилиси и Москвой. Самолеты будут летать ежедневно. Из Москвы регулярные рейсы будет выполнять «Азимут», цены пока приятные.

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