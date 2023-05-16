Грузия тоже начала продавать авиабилеты в Москву

Грузинский авиаперевозчик Georgian Airways запустил продажу билетов в Москву. Первые билеты уже на эту субботу появились на сайте компании 16 мая.



Улететь из Тбилиси в столицу России 20 мая можно за 345 долларов. Правда, как сообщается на сайте, билетов осталось всего 9 штук. Также как и прежде отправиться в РФ можно через Ереван авиакомпанией Air Dilijans.

Во вторник агентство гражданской авиации Грузии заявило, что Georgian Airways будет выполнять регулярные рейсы между Тбилиси и Москвой. Самолеты будут летать ежедневно. Из Москвы регулярные рейсы будет выполнять «Азимут», цены пока приятные.