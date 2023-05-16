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    Российский теннисист Рублев выругался на корте матом по-русски и обманул судью, чтобы его не наказали

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    Российский теннисист Андрей Рублев ловко ушел от штрафа за мат на во время матче с Янником Ганфманном на турнире в Риме.В третьем сете при счете 2:2 30:30 на подаче соперника он не смог сыграть мяч у сетки и выругался по-русски. Об этом 16 мая сообщает Telegram-канал СпоRT.

    Судья поинтересовался, что он произнес, на что Рублев несколько раз повторил: «Я сказал на русском how many times — сколько раз».

    Также он отметил: «Когда я говорю плохие слова, всегда признаюсь, а сейчас клянусь своей жизнью, что ничего не говорил».

    Матч завершился победой немецкого теннисиста со счетом 7:6(5), 4:6, 6:3.


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    Гость16 Мая 2023 в 22:12
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