Российский теннисист Рублев выругался на корте матом по-русски и обманул судью, чтобы его не наказали

Российский теннисист Андрей Рублев ловко ушел от штрафа за мат на во время матче с Янником Ганфманном на турнире в Риме.В третьем сете при счете 2:2 30:30 на подаче соперника он не смог сыграть мяч у сетки и выругался по-русски. Об этом 16 мая сообщает Telegram-канал СпоRT.

Судья поинтересовался, что он произнес, на что Рублев несколько раз повторил: «Я сказал на русском how many times — сколько раз».



Также он отметил: «Когда я говорю плохие слова, всегда признаюсь, а сейчас клянусь своей жизнью, что ничего не говорил».

