Каннский кинофестиваль открывается Джонни Деппом

Вечером 16 мая стартует 76-й Каннский кинофестиваль. Церемонию открытия проведёт актриса Кьяра Мастроянни — дочь Марчелло Мастроянни и Катрин Денёв.

Фильмом открытия станет костюмная драма «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом в главной роли. Картину о короле Людовике XV и его фаворитке Жанне сняла режиссер Майвенн Ле Беско. Это будет первое значительное появление Деппа на киноэкране за последние три года, пока длился его суд с бывшей супругой Эмбер Херд. В картине, что интересно, появится и 88-летний Пьер Ришар.

Всего на главный приз, «Золотую пальмовую ветвь», претендуют 21 кинолента из разных стран. Среди них нет российских и украинских фильмов.

Среди прочих в конкурсной программе покажут:

— «Идеальные дни» Вима Вендерса — драму о скромном японском уборщике;

— «Город астероидов» — комедию Уэса Андерсона (как обычно, наполненную звездами уровня Тильды Суинтон, Эдриана Броуди, Тома Хэнкса и Марго Робби);



— меланхоличную трагикомедию «Опавшие листья» классика финского кино Аки Каурисмяки;

— социальную драму «Старый дуб» британского левого режиссера Кена Лоуча про жизнь уэльского городка;

— «Май, декабрь» — драму Тодда Хейнса с Джулианной Мур и Натали Портман, основанную на реальных событиях — про связь учительницы и студента.



Во внеконкурсной программе тоже будет много интересного. Ждут премьеры новой картины Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». Она основана на реальных событиях, когда в двадцатых годах прошлого века ФБР расследовало загадочные убийства в индейском поселке, стоящем на нефтяном месторождении. В главных ролях снялись Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро; фильм снят за двести миллионов долларов и, по обыкновению Скорсезе, длится три с лишним часа.

Мексиканец Педро Альмодовар представит своё новое кино «Странный образ жизни». В этом короткометражном вестерне Педро Паскаль и Итан Хоук сыграли знакомых ковбоев, которые встречаются и смотрят друг на друга иначе спустя двадцать пять лет. Если вам этот сюжет напомнил о другой картине, то все правильно: в 2005 году Альмодовар претендовал стать режиссером «Горбатой горы», но отказался из-за цензурных ограничений. В этот раз он снял что-то вроде ответа.



Роберт Родригес привезет в Канны свой фантастический триллер «Гипнотик» с Беном Аффлеком, где тот — детектив, невольно впутавшийся в правительственный заговор. «Гипнотик» продемонстрируют в секции «Полуночные показы» — а вскоре, 6 июля, картина выйдет и в российский прокат.



Становятся привычными в Каннах и премьеры сериалов. «Кумир» — работа Сэма Левинсона («Эйфория») про тяжелые отношения певицы и лидера тайного культа. В главных ролях — дочь Джонни Деппа Лили-Роуз Депп и канадский музыкант The Weeknd, он же, кстати, написал и саундтрек к сериалу.



Премьера пятого фильма про отважного археолога «Индиана Джонс и колесо судьбы» — первый фильм из серии, снятый не Стивеном Спилбергом, о том, как уже пожилой Инди борется с нацистами в рядах НАСА. Режиссером стал Джеймс Мэнголд («Поезд на Юму», «Форд против Феррари»). Но главную роль играет всё так же Харрисон Форд; 80-летний актер, по слухам, должен лично появиться на показе.

Кроме того, почтят и еще одного корифея. Почетную «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в кинематограф вручат 78-летнему Майклу Дугласу. Это тоже случится прямо на открытии фестиваля. Жюри, которое распределяет призы, возглавил шведский режиссер Рубен Эстлунд («Треугольник печали»); среди прочих в жюри вошли актеры Бри Ларсон («Капитан Марвел») и Пол Дано («Бэтмен», «Фабельманы»).

