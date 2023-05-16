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    Конфликт поколений привел к стрельбе в Шлиссельбурге

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    В частном доме в Шлиссельбурге утром стреляли — там ссорились отец с сыном. Понадобилась помощь правоохранителей.

    Инцидент произошел около 9:30 в Безымянном переулке, сообщает 16 мая пресс-служба Росгвардии по Петербургу. По предварительным данным, в ходе бытовой ссоры 20-летний юноша несколько раз выстрелил из пневматического пистолета Glock 22.

    Его 47-летний отец пожаловался на сына, которого вскоре задержали росгвардейцы вместе с участковым. Ему пришлось отправиться в отдел полиции. Его оружие, отмечают в ведомстве, лицензированию не подлежит.

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    ШлиссельбургСтрельба
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