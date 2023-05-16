Бастрыкин. Мистерия неравной схватки

Александр Бастрыкин уже не просто личность. Это явление. Искреннее и близкое к религиозному. В нем таинство героики и романтики. Этого так не хватает времени, а он одинок.

Да, рано утром 14 мая 2023 года Александр Бастрыкин — и его представлять не надо (три восклицательных знака) — вышел из своей квартиры на Морской набережной города на Неве, спустился на лифте и через гаражи, сквозь кусты, перешагивая ямы, в лобовую пошел на шлагбаум громадины будущей стройки, где ревели железные механизмы корпорации ЛСР. Один, без охраны, без оружия, в штатском, не предупредив свою следственную армию.



А они, от Выборга до Курил, готовы исполнить любой его приказ. Даже если он не прав. Преданность не знает ведомственных границ.

Вы себе представляете хоть кого-нибудь из высших сановников империи, кто мог бы не то что такое свершить, а даже вообразить? Картина «Министр или маршал (такой-то) лично проверяет укрепленность детских качелей в своем дворе» может появиться только в милом воображении митьков. А Александру Ивановичу летом исполнится семьдесят (70), и он перемахнул через тот шлагбаум. Как через укрепрайон. Не ради себя рисковал.



Между прочим, петербуржцам, живущим на Морской набережной, ни фига не по душе то, что вскоре они будут видеть из своих окон. У них под носом был всегда Финский залив. Простор прям до города-героя Кронштадта. А теперь им грозят многоэтажками. Мелко.

Вы уже знаете, что охрана его не пустила — вплоть до не пропустила. Потому как не признала. Плохо мы воспитали нашу смену. Как вам анекдот: «Вахтеры не пропускают на завод Лаврентия Берию»? Ужас, не то слово. А на выяснение личности нарушителя Бастрыкина прибыл наряд Росгвардии. Хорошо хоть, что бойцы не растерялись и отдали ему честь. «Плывут пароходы, привет Мальчишу».



Резко: случилось хуже, чем унижение. Совершена ошибка в самый разгар обострения классовой борьбы. Вот тогда вверенной ему властью Председатель с большой буквы воздал им всем по заслугам. И не стал перекладывать ответственность на младших, а лично, за своей подписью, возбудил уголовное дело. Первое такое в истории СКР. Так как тут же усмотрел все признаки экологической катастрофы в горах громадных барханов песка. Не для себя пошел на «вы» — для людей. И массы ему аплодируют. Народ знает, народ любит неожиданного заступника, соседа в конце концов.



Его следователи в едином порыве возбудили еще два дела. Для начала на каких-то там чиновников Смольного, кто весь этот намыв допустил — чтоб знали. Ну и заодно на политически близорукую охрану. А чтобы уж все присели, так и еще объявили намыв на Васильевском неотъемлемым вещественным доказательством.

Не о славе думали, а, не ведая того, добились, что суша стала самым большим вещдоком в мире. Вот так всем им. Можно и палец показать.



Да, как поется, его десант с боями закрепился на плацдарме. Но противник опомнился и рванул в контрнаступление. Причем с превосходящими ресурсами. За Смольным, по которому возбудился Александр Бастрыкин, есть губернатор Беглов; за корпорацией ЛСР — фигура могущественного Молчанова. Но и этого мало. Примкнувшие к ним прокурор Петербурга и генпрокурор начали сносить решения главы СКР. Необоснованно у них, видите ли.



Похоже, некоторые глядят на это, как на шоу, — не видят схватки в высшем ее метафорическом смысле.

Историческое полотно. Будто Антанта набросилась на молодую революционную романтику. Чтобы ее зацементировать, нужны те, прежние, мастера монументального соцреализма. Холст метра три на два, масло наотмашь. Высказывание: «Май на намыве». Но все погрязло в постных современных инсталляциях. Мы не видим героики в поступи Командора. Забыли свежесть этой героики. Ведь это у них там Бэтмен — киношный. А нам хочется исконного Муромца или пришествие Брата.



Когда-нибудь мы вспомним это, и не поверится — проморгали мистерию.

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

