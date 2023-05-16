Мужчина, пытавшийся добить свою даму в больнице, арестован на два месяца

Калининский райсуд отправил под арест на два месяца Андрея Бадма-Горяева, сообщает 16 мая объединенная пресс-служба судов Петербурга. Мужчина дважды за один вечер напал на свою гражданскую жену.

Первый раз — в автобусе. 14 мая пьяный Бадма-Горяев подкараулил женщину на остановке общественного транспорта. Вскочил в салон автобуса, схватил ее за волосы, повалил и начал избивать. Поводом, по впечатлениям свидетелей, была ревность. Далее он выволок женщину на улицу, где, продолжая удерживать ее за волосы, не менее семи раз ударил ногами в голову и лицо. Очевидцы говорят, угрожал убить ее и ее семью. Потерпевшую отвезли в Елизаветинскую больницу.

Туда же прибыл не утоливший свою ревность Бадма-Горяев. У него был нож. «Фонтанка» показывала, что было дальше. Мужчина трижды ударил свою бывшую возлюбленную клинком. Как считает следствие, свой умысел на убийство Бадма-Горяев не смог довести до конца по независящим от него обстоятельствам — помешала охрана больницы.



Подозреваемого задержали в квартире, где он проживал с пострадавшей, через несколько часов. Уголовное дело возбуждено по статье «покушение на убийство».