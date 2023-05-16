«Может нанести вред пациентам». ВОЗ пока не доверяет нейросетям в вопросах здоровья

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает проявлять осторожность при использовании искусственного интеллекта (ИИ) для защиты безопасности и здоровья человека. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном 16 мая.



ВОЗ опасается, что поспешное внедрение непроверенных систем, таких как ChatGPT, может привести к ошибкам медработников, нанести вред пациентам, подорвать доверие к ИИ и помешать применению новых технологий во всем мире.

Аргументы ВОЗ приводит следующие:

— ИИ генерирует ответы, которые могут казаться пользователю авторитетными и правдоподобными, но могут оказаться полностью неверными или содержать серьезные ошибки, особенно если речь идет о здоровье;