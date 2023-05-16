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    «Госуслугами» по борщевику. Куда пожаловаться на ядовитый сорняк в Ленобласти

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    Ленинградская область намерена потратить 63,6 миллиона рублей на борьбу с борщевиком Сосновского. Список поселений, попавших в программу в 2023 году, опубликован в середине мая на официальном интернет-портале 47-го региона Комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу.

    Работы будут вести на площади 5 тысяч гектаров (в прошлом году было 8,5 тысячи). Жителям области в случае обнаружения борщевика рекомендовано свериться с перечнем. Если своего города или поселка там не нашли — следует обратиться в администрацию муниципалитета для включения в программу.

    «Область предоставила средства, методики, консультации, аккредитованные организации, поселениям необходимо включиться в программу и работать. Борьба с борщевиком на землях муниципалитетов ― полномочия местной власти», — сообщил зампред областного правительства Олег Малащенко.

    Пожаловаться на борщевик можно и на портале «Госуслуги. Решаем вместе». Там даже предложат указать конкретный участок, захваченный сорняком.

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    БорщевикЛенобласть
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