«Госуслугами» по борщевику. Куда пожаловаться на ядовитый сорняк в Ленобласти

Ленинградская область намерена потратить 63,6 миллиона рублей на борьбу с борщевиком Сосновского. Список поселений, попавших в программу в 2023 году, опубликован в середине мая на официальном интернет-портале 47-го региона Комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу.



Работы будут вести на площади 5 тысяч гектаров (в прошлом году было 8,5 тысячи). Жителям области в случае обнаружения борщевика рекомендовано свериться с перечнем. Если своего города или поселка там не нашли — следует обратиться в администрацию муниципалитета для включения в программу.

