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    Агрессивный «заяц» ударил пассажирку-донора в метро Москвы

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    Безбилетник получил уголовное дело после нападения на пассажирку, за счет которой прошел прошел в столичную подземку. На справедливое возмущение женщины он ответил побоями. Инцидент произошел на станции метро «Новокузнецкая», сообщает 16 мая прокуратура Москвы.

    Прокуратура Москвы

    47-летний мужчина, не желая оплачивать проезд, прошел за 28-летней пассажиркой через турникет. В ответ на сделанное женщиной замечание он с силой ударил пострадавшую ногой. Конфликт продолжился в вагоне электропоезда, где женщина получила удар по лицу.

    Медики зафиксировали у пострадавшей телесные повреждения. Возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои).

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    Комментарии 5

    Гость16 Мая 2023 в 12:43
    прошел прошел
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