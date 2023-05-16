Агрессивный «заяц» ударил пассажирку-донора в метро Москвы

Безбилетник получил уголовное дело после нападения на пассажирку, за счет которой прошел прошел в столичную подземку. На справедливое возмущение женщины он ответил побоями. Инцидент произошел на станции метро «Новокузнецкая», сообщает 16 мая прокуратура Москвы.
Прокуратура Москвы
47-летний мужчина, не желая оплачивать проезд, прошел за 28-летней пассажиркой через турникет. В ответ на сделанное женщиной замечание он с силой ударил пострадавшую ногой. Конфликт продолжился в вагоне электропоезда, где женщина получила удар по лицу.
Медики зафиксировали у пострадавшей телесные повреждения. Возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои).