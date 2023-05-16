Оперативники догнали блондина, оставившего в слезах и без валюты водителя каршеринга у «Электросилы»

Меньше суток потребовалось оперативникам уголовного розыска, чтобы найти предполагаемого похитителя долларов у петербуржца на Московском проспекте в Петербурге.



Накануне днём у общежития для рабочих на проспекте Большевиков полицейские взяли под руки 27-летнего официально нетрудоустроенного уроженца Орловской области, стало известно «Фонтанке» 16 мая. Поводом стали слёзы, которые 13 мая у станции метро «Электросила» лил 41-летний водитель каршеринга.

Он рассчитывал обменять деньги, договорился в мессенджере, но вместо нужной валюты получил струю газа в лицо. Блондин в толстовке и голубых шортах исчез с 10 тысячами долларов.