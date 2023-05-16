Минфин США предупредил о возможном дефолте с начала лета

В США 1 июня может наступить дефолт, считает министр финансов страны Джанет Йеллен. Соответствующее предупреждение она направила Конгрессу США.



«По нашей лучшей оценке, Казначейство не сможет продолжать выполнять все обязательства правительства к началу июня, если Конгресс не повысит или не приостановит потолок госдолга до этого времени», — говорится в тексте.



Йеллен отмечает, что нельзя с точностью предсказать дату дефолта — она может наступить «на несколько дней или недель позже». Она заявила, что промедление с решением этой проблемы может негативно повлиять на кредитный рейтинг США, повысить расходы на краткосрочные займы для налогоплательщиков — «вызвать серьезные трудности у американских семей и нанести ущерб лидерским позициям США».

