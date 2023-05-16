    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 20

    3 м/с, ю-в

    762мм

    30%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd79.1eur86.09

    Минфин США предупредил о возможном дефолте с начала лета

    3270
    33 комментария

    В США 1 июня может наступить дефолт, считает министр финансов страны Джанет Йеллен. Соответствующее предупреждение она направила Конгрессу США.

    «По нашей лучшей оценке, Казначейство не сможет продолжать выполнять все обязательства правительства к началу июня, если Конгресс не повысит или не приостановит потолок госдолга до этого времени», — говорится в тексте.

    Йеллен отмечает, что нельзя с точностью предсказать дату дефолта — она может наступить «на несколько дней или недель позже». Она заявила, что промедление с решением этой проблемы может негативно повлиять на кредитный рейтинг США, повысить расходы на краткосрочные займы для налогоплательщиков — «вызвать серьезные трудности у американских семей и нанести ущерб лидерским позициям США».

    О возможности суверенного дефолта в июне Йеллен предупреждала еще в январе.


    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале     «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДефолтСШАЭкономика
    ЛАЙК0
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 33

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    33
    close