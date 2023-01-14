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    В Минфине США предупредили об угрозе дефолта в июне

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    4 комментария

    Глава Минфина США Джанет Йеллен предупредила об угрозе суверенного дефолта в июне в том случае, если законодатели не повысят потолок госдолга. Об этом она сообщила в письме конгрессу, пишет РИА Новости 13 января.

    Существующий лимит заимствований в 31,38 трлн долл. будет исчерпан 19 января. Минимум до начала лета стране позволят продержаться денежные резервы и «экстраординарные меры», в том числе приостановка отчислений в пенсионные и социальные фонды.

    Глава ведомства обратилась к конгрессу с просьбой своевременно повысить или приостановить действие долгового лимита. Дефолт, предупредила Йеллен, нанесёт экономике страны непоправимый вред.

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    Комментарии 4

    hal900014 Янв 2023 в 00:36
    Ерунда эт все..а вот в 1981 году компания IBM выпустила собственный компьютер на базе микрочипа Intel 8080 с операционкой Microsoft disk operation system...но эт тоже так тупо для справки..а вот объяснить почему в Европе такой высокий уровень безработицы можно лиш наверно двумя тезисами..первый это естветсвенный уровень..тоесть простым языком эт когда совокупный спрос и совокупное предложение обеспечивают реальный объем продукции при полной занятости..такой уровень производства сопровождается высокой фрикционной и структурной безработицей..источником выступают политика правительства и коллективные трудовые договора увеличивыающие расходы фирм на рабочую силу и облегчающие жизнь безработным..и второе дефицит совокупного спроса ,где реальный объем продукции меньше чем он был бы при более высоком совокупном спросе..так как из за страха перед инфляцией европейские правительства не принимают должных фискальных и кредитно денежных мер..тчк
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