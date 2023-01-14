В Минфине США предупредили об угрозе дефолта в июне

Глава Минфина США Джанет Йеллен предупредила об угрозе суверенного дефолта в июне в том случае, если законодатели не повысят потолок госдолга. Об этом она сообщила в письме конгрессу, пишет РИА Новости 13 января.



Существующий лимит заимствований в 31,38 трлн долл. будет исчерпан 19 января. Минимум до начала лета стране позволят продержаться денежные резервы и «экстраординарные меры», в том числе приостановка отчислений в пенсионные и социальные фонды.

Глава ведомства обратилась к конгрессу с просьбой своевременно повысить или приостановить действие долгового лимита. Дефолт, предупредила Йеллен, нанесёт экономике страны непоправимый вред.