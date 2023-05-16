Замглавы МИД РФ: Некоторые страны Центральной Азии хотят присоединиться к санкциям против России

Ряд государств Центральной Азии могут присоединиться к западным антироссийским санкциям. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил 16 мая заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин в рамках Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Несмотря на совпадение позиций в отношении неприемлемости и нелегитимности односторонних экономических ограничений, ряд стран Центральной Азии тем не менее не хотят брать на себя соответствующие риски, дают понять о готовности следовать западным ограничительным мерам», — сказал замминистра.
Он подчеркнул, что Москва никому не диктует внутри- и внешнеполитический курс. Исключение — «взаимные обязательства, в том числе по ОДКБ, ЕАЭС и СНГ».
«Мы уверены, что в центральноазиатских столицах это хорошо видят и понимают: искусственное разрушение связей с Россией способно обернуться более тяжелым ущербом, чем издержки от пресловутых вторичных санкций», — добавил он.
Россия настроена на укрепление отношений стратегического партнерства с Центральной Азией, подчеркнул Галузин.