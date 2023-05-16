    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 12

    2 м/с, ю-в

    763мм

    51%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd79.1eur86.09

    Замглавы МИД РФ: Некоторые страны Центральной Азии хотят присоединиться к санкциям против России

    157
    обсудить

    Ряд государств Центральной Азии могут присоединиться к западным антироссийским санкциям. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил 16 мая заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин в рамках Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Несмотря на совпадение позиций в отношении неприемлемости и нелегитимности односторонних экономических ограничений, ряд стран Центральной Азии тем не менее не хотят брать на себя соответствующие риски, дают понять о готовности следовать западным ограничительным мерам», — сказал замминистра.

    Он подчеркнул, что Москва никому не диктует внутри- и внешнеполитический курс. Исключение — «взаимные обязательства, в том числе по ОДКБ, ЕАЭС и СНГ».

    «Мы уверены, что в центральноазиатских столицах это хорошо видят и понимают: искусственное разрушение связей с Россией способно обернуться более тяжелым ущербом, чем издержки от пресловутых вторичных санкций», — добавил он.

    Россия настроена на укрепление отношений стратегического партнерства с Центральной Азией, подчеркнул Галузин.


    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале     «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Санкции против РоссииСанкции ЗападаСанкции ЕС против РоссииЦентральная Азия
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close