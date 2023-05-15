Избитый баскетболист Швед вернется в профессиональный спорт

Защитник ЦСКА Алексей Швед продолжит карьеру как профессиональный спортсмен после восстановления. 15 мая он пришел на игру в качестве болельщика.

О намерении продолжить выступать за свою команду Швед рассказал ТАСС после игры с «Зенитом», которую петербургская команда проиграла. Болельщики, отмечает агентство, встретили его овациями.

«Чувствую себя нормально. Рад быть на игре. Как игрок на паркет вернусь уже в следующем сезоне. Игровую карьеру продолжу», — цитирует спортсмена ТАСС.



ЦСКА в плей-офф Единой лиги ВТБ завоевал бронзовые медали турнира.