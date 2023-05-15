Избитый баскетболист Швед вернется в профессиональный спорт

Защитник ЦСКА Алексей Швед продолжит карьеру как профессиональный спортсмен после восстановления. 15 мая он пришел на игру в качестве болельщика.
О намерении продолжить выступать за свою команду Швед рассказал ТАСС после игры с «Зенитом», которую петербургская команда проиграла. Болельщики, отмечает агентство, встретили его овациями.
«Чувствую себя нормально. Рад быть на игре. Как игрок на паркет вернусь уже в следующем сезоне. Игровую карьеру продолжу», — цитирует спортсмена ТАСС.
ЦСКА в плей-офф Единой лиги ВТБ завоевал бронзовые медали турнира.
Швед был избит ночью 2 мая у ресторана в Москве. Троих подозреваемых нашли быстро, они в СИЗО по делу о хулиганстве. Четвертого пришлось поискать, ему дополнительно вменили умышленное причинение тяжкого вреда.
Швед был госпитализирован с травмами головы, у него наблюдались проблемы с памятью. 9 мая его выписали.