    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 17

    1 м/с, вос

    765мм

    42%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd79.1eur86.09

    Избитый баскетболист Швед вернется в профессиональный спорт

    472
    3 комментария

    Защитник ЦСКА Алексей Швед продолжит карьеру как профессиональный спортсмен после восстановления. 15 мая он пришел на игру в качестве болельщика.

    О намерении продолжить выступать за свою команду Швед рассказал ТАСС после игры с «Зенитом», которую петербургская команда проиграла. Болельщики, отмечает агентство, встретили его овациями.

    «Чувствую себя нормально. Рад быть на игре. Как игрок на паркет вернусь уже в следующем сезоне. Игровую карьеру продолжу», — цитирует спортсмена ТАСС.

    ЦСКА в плей-офф Единой лиги ВТБ завоевал бронзовые медали турнира.

    Швед был избит ночью 2 мая у ресторана в Москве. Троих подозреваемых нашли быстро, они в СИЗО по делу о хулиганстве. Четвертого пришлось поискать, ему дополнительно вменили умышленное причинение тяжкого вреда.

    Швед был госпитализирован с травмами головы, у него наблюдались проблемы с памятью. 9 мая его выписали.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close