Оперативники нашли и задержали четвертого из компании напавших на баскетболиста Шведа

Последний из компании избивших баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа задержан в Москве. Сообщалось, что именно он нанес удар, после которого у спортсмена проблемы с памятью.

Видео задержания подозреваемого публикует 5 мая столичный СК. Известно, что мужчине 31 год. Его увезли на допрос, впереди суд по избранию меры пресечения.