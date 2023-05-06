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    Оперативники нашли и задержали четвертого из компании напавших на баскетболиста Шведа

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    Последний из компании избивших баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа задержан в Москве. Сообщалось, что именно он нанес удар, после которого у спортсмена проблемы с памятью.

    Видео задержания подозреваемого публикует 5 мая столичный СК. Известно, что мужчине 31 год. Его увезли на допрос, впереди суд по избранию меры пресечения.

    В этот же день суд в Москве арестовал по делу о хулиганстве троих приятелей задержанного. Одному из них 17 лет. Все трое не признают вину и просили не лишать их свободы.

    На баскетболиста Шведа напали у выхода из кафе 2 мая. Он получил удар в голову и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Сейчас у спортсмена наблюдаются провалы в памяти.

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