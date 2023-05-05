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    Суд в Москве арестовал троих обвиняемых в нападении на баскетболиста Шведа, они недовольны

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    Двоих молодых людей и их несовершеннолетнего приятеля суд в Москве 5 мая оправил в СИЗО по делу о хулиганстве с насилием в отношении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа.

    Все трое, сообщает столичная прокуратура, арестованы на два месяца, до 2 июля. Ни один из них не признает вину и просил суд о мере, не связанной с лишением свободы.

    Фигурантам вменяют хулиганство группой лиц с применением насилия. MSK1 пишет, что в деле есть и четвертый фигурант, его личность установлена, но пока молодого человека не нашли. По предварительным данным, именно он нанес удар по голове баскетболисту, так что его действия могут быть квалифицированы по статье об умышленном причинении тяжкого вреда.

    Баскетболиста избили 2 мая на выходе из кафе. Из-за удара по голове у него проблемы с памятью.

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