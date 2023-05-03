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    В Москве задержали подозреваемых в нападении на баскетболиста ЦСКА

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    Столичные полицейские задержали троих подозреваемых в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью баскетболисту ЦСКА Алексею Шведу. Об этом 3 мая сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

    «Трое мужчин находились в автомобиле возле торгового центра на Пятницком шоссе. В настоящее время они доставлены в отдел полиции для проведения следственных действий», — заявили в ведомстве.

    Сейчас проводится предварительное расследование по уголовному делу. О нападении на Шведа у входа в московский ресторан стало известно днем 2 мая. Спортсмен оказался в больнице с черепно-мозговой травмой. Инцидент попал на видео.

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