В Москве задержали подозреваемых в нападении на баскетболиста ЦСКА

Столичные полицейские задержали троих подозреваемых в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью баскетболисту ЦСКА Алексею Шведу. Об этом 3 мая сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.



«Трое мужчин находились в автомобиле возле торгового центра на Пятницком шоссе. В настоящее время они доставлены в отдел полиции для проведения следственных действий», — заявили в ведомстве.



Сейчас проводится предварительное расследование по уголовному делу. О нападении на Шведа у входа в московский ресторан стало известно днем 2 мая. Спортсмен оказался в больнице с черепно-мозговой травмой. Инцидент попал на видео.

