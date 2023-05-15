Проигравший выборы в Турции Оган рассказал, при каких условиях поддержит кого-то из оставшихся кандидатов

Набравший чуть более пяти процентов голосов на президентских выборах в Турции Синай Оган выдвинул условия, при которых он готов поддержать Реджепа Тайипа Эрдогана или Кемаля Кылычдароглу.

Про условия 15 мая пишет Daily Sabah. Голоса тех, кто поддержал альянс АТА, могут достаться действующему президенту или его сопернику, если кто-то из кандидатов согласится поддерживать курс приоритета светских принципов в Турции. Также по условиям соглашения кандидат должен пообещать заняться возвращением на родину беженцев, в первую очередь сирийских, и вести борьбу с терроризмом.