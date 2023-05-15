Крупнейшая игровая сделка. ЕС одобрил слияние Microsoft и Activision Blizzard

Корпорация Microsoft за 69 миллиардов долларов купит разработчика компьютерных игр Activision Blizzard. Эту сделку, крупнейшую в истории игровой индустрии, одобрила Еврокомиссия (ЕК).
О подробностях сделки 15 мая сообщает Bloomberg. ЕК посчитала, что она не повредит конкуренции — Microsoft разрешит другим компаниям в течение десяти лет иметь доступ к продуктам Activision Blizzard на своих платформах. Глава антимонопольного законодательства Евросоюза (ЕС) Маргрет Вестагер заявила, что сделка «запустит» рынок облачного стриминга, который составляет от 1 до 3 % всего игрового рынка.
ЕК потребовала от Microsoft автоматически лицензировать популярные игры Activision Blizzard для конкурирующих облачных игровых сервисов. Это «позволит миллионам пользователей по всему миру играть в эти игры на любом устройстве», отмечает агентство.
Ранее сделку заблокировало Управление по конкуренции и рынкам (CMA) Великобритании. Там посчитали, что соглашение негативно повлияет на рынок облачных игр и снизит выбор для геймеров. Не понравилась она и Федеральной торговой комиссии (FTC) США — из-за опасений, что конкурентам будут отказывать в доступе к игровому контенту. Microsoft предстоят судебные разбирательства в Великобритании и США.
Activision Blizzard — разработчик игр Warcraft, Diablo и Call of Duty и других. О решении купить компанию Microsoft заявила еще в январе прошлого года.