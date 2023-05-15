У убийства петербурженки на Фонтанке истек срок давности. Гулявший 20 лет преступник снова свободен

Прекращено уголовное дело о расправе над пожилой жительницей Адмиралтейского района Петербурга, убийцу которой нашли через два десятилетия. Возражать оказалось поздно.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов 15 мая, дело Алексея Козлова прекращено в связи с истечением сроков давности. Предъявленное ему убийство было совершено в марте 2001 года, фигуранта задержали под конец лета
Погибла
К своему задержанию мужчина свернул с кривой дорожки. У него дети, работа, прочные социальные связи.
Освободить его от уголовного преследования в связи с истечением сроков давности просил адвокат. Это нереабилитирующее обстоятельство. Стороны не возражали, Козлов отпущен на свободу в зале суда.