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    У убийства петербурженки на Фонтанке истек срок давности. Гулявший 20 лет преступник снова свободен

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    Прекращено уголовное дело о расправе над пожилой жительницей Адмиралтейского района Петербурга, убийцу которой нашли через два десятилетия. Возражать оказалось поздно.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов 15 мая, дело Алексея Козлова прекращено в связи с истечением сроков давности. Предъявленное ему убийство было совершено в марте 2001 года, фигуранта задержали под конец лета 2022-го.

    Погибла 67-летняя петербурженка. С ножевым ранением шеи ее нашли в квартире на набережной реки Фонтанки, откуда исчезли видеомагнитофон, две хозяйские сумки и 170 рублей. По версии следствия, соседку снизу бил по голове и душил электропроводом Козлов — на тот момент юный и пьяный.

    К своему задержанию мужчина свернул с кривой дорожки. У него дети, работа, прочные социальные связи.

    Освободить его от уголовного преследования в связи с истечением сроков давности просил адвокат. Это нереабилитирующее обстоятельство. Стороны не возражали, Козлов отпущен на свободу в зале суда.

    © Фонтанка.Ру

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