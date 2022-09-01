Гулял 20 лет и ещё погуляет. Петербуржец избежал ареста по делу об убийстве пенсионерки из-за мелочи и магнитофона

Октябрьский районный суд Петербурга отпустил обвиняемого в убийстве пожилой соседки. Следствие искало фигуранта более двадцати лет и видело его за решёткой, но доводы об опасности Алексея Козлова разбило время — теперь он добропорядочный семьянин.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 1 сентября следствие ходатайствовало об аресте 39-летнего Козлова, которому вменяют расправу над женщиной на набережной Фонтанки, 121 в 2001 году. Из материалов следует, что тогда ещё юноша решил поправить своё финансовое положение за счёт 67-летней соседки снизу, пришёл к ней под предлогом одолжить деньги, несколько раз ударил по голове, придушил проводом и воткнул нож в шею.



Убитую нашли 29 марта того же года. Надежды преступника на её благосостояние, по всей видимости, не оправдались: из квартиры пропал видеомагнитофон, две хозяйственные сумки и 170 рублей.

Козлова задержали накануне. По данным «Фонтанки», через пару лет после убийства он привлекался за наркотики, дальше к уголовному законодательству относился с большим пиететом.

Себя в следственном изоляторе он не видел, просил более мягкую меру и был услышан.

«Козлов имеет регистрацию и место жительства в СПб, не судим, работает, имеет прочные социальные связи, на иждивении у него двое малолетних детей», — характеризуют в пресс-службе обвиняемого.

