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    Гулял 20 лет и ещё погуляет. Петербуржец избежал ареста по делу об убийстве пенсионерки из-за мелочи и магнитофона

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    Октябрьский районный суд Петербурга отпустил обвиняемого в убийстве пожилой соседки. Следствие искало фигуранта более двадцати лет и видело его за решёткой, но доводы об опасности Алексея Козлова разбило время — теперь он добропорядочный семьянин.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 1 сентября следствие ходатайствовало об аресте 39-летнего Козлова, которому вменяют расправу над женщиной на набережной Фонтанки, 121 в 2001 году. Из материалов следует, что тогда ещё юноша решил поправить своё финансовое положение за счёт 67-летней соседки снизу, пришёл к ней под предлогом одолжить деньги, несколько раз ударил по голове, придушил проводом и воткнул нож в шею.

    Убитую нашли 29 марта того же года. Надежды преступника на её благосостояние, по всей видимости, не оправдались: из квартиры пропал видеомагнитофон, две хозяйственные сумки и 170 рублей.

    Козлова задержали накануне. По данным «Фонтанки», через пару лет после убийства он привлекался за наркотики, дальше к уголовному законодательству относился с большим пиететом.

    Себя в следственном изоляторе он не видел, просил более мягкую меру и был услышан.

    «Козлов имеет регистрацию и место жительства в СПб, не судим, работает, имеет прочные социальные связи, на иждивении у него двое малолетних детей», — характеризуют в пресс-службе обвиняемого.

    Доводы о том, что он продолжит преступный путь, будет давить на свидетелей и может уничтожить доказательства по делу, возбуждённому более двадцати лет назад, суд счёл ничем не подкреплёнными.

    Козлова отпустили с запретом определённых действий и требованием являться в суд вовремя и не избегать следователя. Ему нельзя выезжать за пределы Ленобласти, посещать места проведения массовых и развлекательных мероприятий, а также в любой форме общаться с участниками судопроизводства, за исключением адвоката и следователя.

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