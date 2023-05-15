Православный боец ММА получил максимальный штраф за неповиновение петербургской полиции

Боец смешанного стиля и православный активист Максим Дивнич избежал административного ареста за тонировку, от которой избавился после второго окрика полиции. Нерасторопность ударила по карману — максимально, но не сильно.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 15 мая Кировский районный суд привлек Дивнича к ответственности за неповиновение законному распоряжению полиции.

