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    Православный боец ММА получил максимальный штраф за неповиновение петербургской полиции

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    Боец смешанного стиля и православный активист Максим Дивнич избежал административного ареста за тонировку, от которой избавился после второго окрика полиции. Нерасторопность ударила по карману — максимально, но не сильно.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 15 мая Кировский районный суд привлек Дивнича к ответственности за неповиновение законному распоряжению полиции.

    Статья 19.3 КоАП арестная, но санкции предусматривают также обязательные работы либо штраф. Верхняя планка — 4 тысячи рублей. Именно столько назначили Дивничу.

    «Вину признал, пояснил суду, что тонировку снял 14.05.2023, в дальнейшем подобного нарушения не допустит, понимает обязательность требований закона, не желал наступления неблагоприятных последствий», — уточнили в пресс-службе.

    Излишне тонированный БМВ останавливали еще в конце апреля. Спортсмен обязался убрать пленку до Дня Победы, но не уложился в срок. Повторная встреча с полицией обернулась новым протоколом и поездкой в отдел.

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    ММАНезаконная тонировкаМаксим Дивнич
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