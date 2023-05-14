Боец MMA и православный активист Дивнич задержан в Петербурге. Ему грозит арест

В Петербурге задержан боец сменных единоборств и православный активист Макс Дивнич. Его BMW X5 остановил наряд ДПС 14 мая на Трамвайном проспекте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД. Сам спортсмен также запостил в соцсетях так называемый «магшот» — фото у стены с линейкой.

«Считаю великой милостью и любовью Господа нашего, после причастия провести ночь с блудницами и другими преступниками», — доложил Дивнич из 64 отдела полиции. Судя по всему, спортсмен в тот момент еще не знал, что одной ночью его арест может не ограничиться.

На 34-летнего водителя составили протокол за тонировку. Выяснилось, что 30 апреля он уже привлекался к административной ответственности за то же самое нарушение. До 9 мая Дивнич обязан был содрать пленку со стекол, но не сделал этого. «В связи с тем, что водитель не выполнил данного требования, в отношении него составлен протокол по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), по которому предусмотрено наказание в виде административного ареста. В связи с этим нарушитель доставлен в отдел полиции для обеспечения судебного рассмотрения о наказании», — добавили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сторонник правого движения «Общество.Будущее» и экс-кандидат в петербургский парламент Савва Федосеев в своем Telegram-канале рассказал, что приехал к 64 отделу полиции. По его словам, православного активиста Дивнича отпустили.

Боец Максим Дивнич стал одним из тех, кто выступил против строительства мечети в столичном микрорайоне Кожухово. Свою позицию спортсмен объяснил тем, что это здание по проекту в несколько раз больше храма Христа Спасителя, а строить его собрались на важном для православных месте — у Святого озера.