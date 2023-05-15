Вакансии корреспондентов на «Фонтанке»

В редакции «Фонтанки» открыты вакансии корреспондентов отдела новостей. Сменный график работы, оформление по ТК, зарплата по результатам собеседования.
Что входит в обязанности:
- написание новостей в ленту;
- работа с источниками;
- мониторинг новостных лент городских и федеральных изданий;
- социальных сетей;
- телеграм-каналов.
Требования к кандидату: наличие источников информации, грамотная письменная речь, знание правил русского языка, опыт написания текстов не менее 3 лет, умение качественно и быстро писать новостные тексты, понимание информационной повестки и умение ориентироваться в большом информационном потоке.
Резюме присылайте по адресу: job@fontanka.ru.