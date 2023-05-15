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    Вакансии корреспондентов на «Фонтанке»

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    В редакции «Фонтанки» открыты вакансии корреспондентов отдела новостей. Сменный график работы, оформление по ТК, зарплата по результатам собеседования.

    Что входит в обязанности:

    • написание новостей в ленту;
    • работа с источниками;
    • мониторинг новостных лент городских и федеральных изданий;
    • социальных сетей;
    • телеграм-каналов.

    Требования к кандидату: наличие источников информации, грамотная письменная речь, знание правил русского языка, опыт написания текстов не менее 3 лет, умение качественно и быстро писать новостные тексты, понимание информационной повестки и умение ориентироваться в большом информационном потоке.

    Резюме присылайте по адресу: job@fontanka.ru.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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