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    Песков о Лукашенко: «Никаких официальных данных из Минска не было»

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    Кремль прокомментировал дискуссии о состоянии здоровья президента Белоруссии Александра Лукашенко. Напомним, 14 мая Лукашенко пропустил церемонию празднования флага, герба и гимна Белоруссии. Вместо него президентское поздравление зачитывал глава кабмина Роман Головченко.

    Ситуацию 15 мая прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Надо ориентироваться на официальные сообщения. Никаких официальных таких сообщений со стороны Минска не было. И здесь мы считаем, что очень важно именно ориентироваться на официальную информацию», — сказал Песков (цитата по РИА Новости).

    Последние несколько дней в СМИ и соцсетях обсуждают болезненный вид главы белорусского государства. «Фонтанка» писала об этом. Александр Лукашенко выглядел не вполне здоровым уже во время визита в Москву 9 мая. Неформальный завтрак с другими президентами у Владимира Путина он пропустил. Тогда в Кремле это объяснили тем, что Лукашенко требовалось скорее улететь из-за мероприятий в Минске.

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    ПолитикаБелоруссияАлександр Лукашенко
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