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    Грибников в лесу всё больше, вместе с ними появляются комары и мошки. А вот грибам погода не нравится

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    В лесах под Петербургом всё больше грибников. При этом удивительно, что установившая теплая погода вовсе не способствует росту грибов.

    За сутки в сообществе «Грибы и Грибники СПб» во «ВКонтакте» появилось с десяток постов со свежими отчётами. «Фонтанка» уже показывала полные корзины, но для многих петербуржцев нынешние сморчки и строчки — первые. В некоторых районах, например на севере Ленобласти, еще неделю назад лежал снег.

    Впрочем, для весенних грибов сейчас слишком жарко и сухо, пишут знатоки леса. «Саркосцифы потихоньку отходят — очень уж сухо. Для любителей строчков обыкновенных хорошие новости) В этом сезоне их много, и они продолжают активно расти», — рассказывают подписчики из Всеволожского района. И ещё оттуда же: «В лесу уже не просто сухо, а пыльно (кроссовки из черных превратились в серые). Начинают кусаться комары и мошки». «Великая сушь, поэтому сложилась пожароопасная обстановка! Первые весенние грибы с такой жарой, увы, не справляются и массово отходят», — пишут из Новгородской области.

    Фото: Лена / Грибы и Грибники СПб


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