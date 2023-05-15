«99% женщин не знают свой размер груди»: эксперт — о грубых ошибках при подборе белья и их последствиях

Как думаете: какой это размер? Пишите в комментарии Фото: Ирина Шарова / 72.RU Поделиться Поделиться





Женская грудь требует не только восхищенных взглядов, но и правильного ухода. Самое главное — подобрать удобный бюстгальтер. Но оказывается, 90% женщин не умеют этого делать! А этот предмет гардероба необходим, чтобы сохранить здоровье и упругость груди на долгие годы.



«Фонтанка» уже ходила на примерку к петербургскому брафиттеру Татьяне Соколовой. Теперь мы познакомились со специалистом, который помогает выбрать нижнее белье с учетом анатомических особенностей женщины. Светлана Кулакова — профессиональный брафиттер. Она рассказала нам, как должен выглядеть идеальный повседневный бюстгальтер, почему ваша грудь на самом деле больше, чем вам кажется, почему русским красавицам стоит быть осторожными с китайским бельем и правда ли, что тесный лиф может спровоцировать рак.

Удобство и здоровье — Что такое брафиттинг? Почему об этой специальности нужно знать? — Это подбор нижнего белья с учетом индивидуальных анатомических особенностей: размер груди, обхват спины, рост и даже дыхание. Знания о брафиттинге позволят любой женщине разбираться в ассортименте нижнего белья любой ценовой категории и находить модели, которые ей подходят. Многие даже не осознают, что носят неудобное белье, и со временем привыкают к постоянному дискомфорту. — Что может быть неправильного в бюстгальтере? — В первую очередь это расположение косточек. Белье, которое представлено в массмаркете, не совсем соответствует анатомическим особенностям русских женщин. У нас широкое основание груди, даже если она небольшая. А китайские производители шьют в основном на узкое основание груди. В таком бюстгальтере косточка будет ложиться прямо на молочную железу и травмировать ее. Это может привести к уплотнениям в груди, ведь в этом месте находится большое скопление лимфатических узлов!

«99% женщин не знают свой размер груди» Светлана Кулакова, брафиттер

Более того, по моей личной статистике 90% женщин носят слишком свободную корсетную часть и маленькие чашки. Когда чашка тесная, нарушается кровообращение и лимфоток. А если корсетная часть слабая, то грудь начинается выпрыгивать. Она ведь имеет вес — нужна хорошая поддержка. В таких условиях она начинает опускаться. Мы должны подобрать белье так, чтобы сохранить грудь и ее здоровье как можно дольше.

Светлана занимается индивидуальным подбором нижнего белья уже больше пяти лет. Она уверена, что когда вы наденете по-настоящему комфортный бюстгальтер, больше не сможете носить старые Фото: Ирина Шарова / 72.RU Поделиться Поделиться





Как сделать правильный выбор — А как добиться хорошей поддержки груди?

— Начнем с того, что наша грудь всегда дает нагрузку на позвоночник. Чем больше размер, тем больше напряжения. Бюстгальтер — это как гамак для нашей груди, который ее приподнимает, держит, фиксирует и снимает часть нагрузки с позвоночника. Неправильное белье мы носим на бретелях, на плечах, а должны — на корсетной части. Если бюстгальтер создает вам большую нагрузку на плечи, у вас запросто может к вечеру разболеться голова. Просто-напросто нарушается кровообращение и зажимаются мышцы. Еще большой вес груди и неправильный бюстгальтер провоцируют женщину сутулиться. Поэтому ответ прост — корсетная часть должна сидеть плотно, но не врезаться в тело.

Многие девушки не занимаются спортом из-за того, что их грудь сильно колеблется в процессе. Это причинят дискомфорт и даже боль. Хороший спортивный топ способен нивелировать до 85% колебания груди Фото: Ирина Шарова / 72.RU Поделиться Поделиться





— Какие еще типичные ошибки совершают девушки при подборе бюстгальтера?

— 99% женщин не знают свой размер груди. Почти все идентифицируют ее меньше, чем она есть на самом деле. А девочки «плюс-сайз» обычно хотят, чтобы их грудь казалась еще меньше. Они специально берут маленькую чашку и пережимают всё. Грудь просто сплющивается и расползается во все стороны. На спине появляются складочки, а под мышками — так не любимые девчонками валики.

— На какую грудь подобрать бюст сложнее: маленькую или большую? — Сложно подбирать белье как для маленькой, так и для большой груди. В первом случае обычно отходят чашечки. Во втором — тяжело найти подходящий размер. У массмаркета очень маленькая сетка — 16 ходовых размеров. В брафиттинге их больше 200.

Чашечка М — это 13-й размер! В обычных магазинах нет таких размеров Фото: Ирина Шарова / 72.RU Поделиться Поделиться





Всё дело в размере — Как определить размер своей груди?

— Размер груди — это разница между объемом под грудью и объемом самой груди. Одна величина вычитается из другой. Нужно измерять сантиметровой лентой прямо под грудью и по самой выпуклой ее части. Затем вычитаете одно из другого. Полученное значение смотрим по таблице. Там будет указан размер нужной вам чашки: A, B, C, D, F и так далее. А объем корсетной части нужно определять по измерениям под грудью. Округляем к ближайшему доступному размеру. Если у вас вышло 72 сантиметра , то стоит выбрать корсет на 70, а не на 75. Учитывайте то, что эта часть бюстгальтера сильнее всего растягивается и может стать просторнее на пару сантиметров.

Оставляем простую инструкцию, как определить размер чашки Дмитрий Гладышев / 72.RU Поделиться Поделиться





— Как должен выглядеть повседневный бюстгальтер?

— Никакого пуш-апа, врезающейся косточки. Должен быть плотный корсет и подходящий под гардероб цвет. Что бы мы ни делали, бюстгальтер должен на нас сидеть как влитой. Попробуйте в примерочной хотя бы поднять руки в нем, чтобы это проверить. Должен прилегать плотно, но не впиваться. Новому бюстгальтеру нужно время, чтобы разноситься. Прямо как обуви! Надевать его нужно на несколько часов в день.

— А если хочется надеть красивый лиф? Например, с кружевом.

— Конечно, можно. Но если вы покупаете кружевной бюстгальтер или с пуш-апом или богатым декором, то не носите его весь день. Можно походить в нем два-три часа. Надели на свидание или под наряд, а на повседневную носку берем удобный, без лишних деталей.

Фото: Ирина Шарова / 72.RU Поделиться Поделиться





— В каком возрасте нужно научиться правильно подбирать нижнее белье? Стоит ли это делать девочкам-подросткам? — Люблю мамочек, которые приводят ко мне дочек. У подростков только начинает формироваться грудь — всё в их руках. Следуя рекомендациям, они могут сохранить свою грудь как можно дольше. Чем раньше складывается понимание о правильном уходе за грудью, тем лучше. На самом деле, никогда не поздно. Хотя бы потому, что грудь меняется на протяжении жизни. Это нормально и происходит даже в течение месяца из-за цикла. Более масштабные трансформации, конечно, происходят во время беременности и кормления малыша. Грудь — это такая же часть тела, как лицо или руки. Но мы почему-то не привыкли о ней заботиться. Не принято у нас в обществе об этом говорить.

Ухаживаем за бюстом — В чем заключается уход за грудью? — В первую очередь это правильное надевание бюстгальтера. Просто застегнуть недостаточно! Наша задача — всё уложить в чашку, даже со спинки. Так мы избавляемся от неэстетичных валиков под мышками. Всё-таки грудь состоит не только из молочной железы, но и из жировой ткани. Последней может быть разное количество, в зависимости от веса. Нужно застегнуть корсетную часть, потом рукой провести со спины в чашку и расположить всё в ней. Так грудь будет выглядеть лучше. Плюсом элементарные вещи: контрастный душ, увлажняющий крем.

А вы знали, что грудь может обвиснуть даже после операции? Врачи часто не говорят, что с увеличением бюста растет и нагрузка на позвоночник. Обязательно нужна хорошая поддержка от бюстгальтера! Фото: Ирина Шарова / 72.RU Поделиться Поделиться





— А можно не носить бюстгальтер вообще? Некоторым в нем совсем неудобно. — Такое мнение и складывается из-за того, что вы носите неправильное белье. Конечно, женщины отказываются от него, ведь это мучение — носить тесный лиф! Но они не знают, как должно быть и что теряют. В реально удобном бюстгальтере вы можете делать что угодно — вы просто его не чувствуете. Он как вторая кожа. Его не хочется поправлять, подтягивать бретельки. Если вы приходите домой и первым делом снимаете лифчик с чувством удовлетворения, то он точно вам не подходит. Я за разумное потребление нижнего белья. Если грудь небольшая, то можно дома или на прогулке побыть и без бюстгальтера. Если грудь достаточно большая, то, увы, без белья она будет деформироваться. Всё-таки поддержка нужна. А во время занятий спортом любая грудь сильно колеблется. Не рекомендую заниматься без поддерживающего топа.



— А сколько бюстгальтеров нужно одной женщине? — На повседневную носку три. Поделюсь одним лайфхаком, который позволит увеличить срок годности вашего белья. Бюстгальтер нужно носить один день, а потом давать ему отдыхать. Нижнее белье содержит нити эластана, которые разрушаются при 30 градусах. Температура же нашего тела около 37 градусов. При ежедневном соприкосновении с нашим телом нити эластана стремительно разрушаются — в результате белье вытягивается. Если мы даем ему отдохнуть, нити эластана восстанавливаются при комнатной температуре. Поэтому в гардеробе нужно иметь минимум три бюстгальтера и носить их по очереди. Тогда они будут вам служить годами. Когда вы надеваете правильное нижнее белье, вы сразу же расправляете спину. Оно поднимает вам настроение! Красивое нижнее белье — это секрет, о котором никому нельзя рассказать, он дарит чувство загадочности. Вы будете чувствовать себя увереннее, сексуальнее, женственнее. Даже есть поговорка: «Красивое нижнее белье, как высшее образование: его не видно, но самооценку поднимает!»

— А есть категория женщин, у которых особые сложности или потребности? — Да, это женщины, перенесшие рак груди и мастэктомию (хирургическая операция по удалению молочной железы. — Прим. ред.). В Тюмени есть большая проблема с подбором специального белья. В городе только две маленьких точки, где есть ассортимент и условия для примерки. Девушки после онкологии не могут годами добиться получения такого белья бесплатно. А за свои деньги его просто не купить — это стоит больше 10 тысяч рублей. Представьте, что вам нужно приобрести хотя бы два таких бюстгальтера.

Если одна грудь удалена, то бюстгальтер подбирается по оставшейся. В пустующую половинку устанавливается специальный протез — так никто не догадается. Они бывают из ткани или силикона. Сам лиф без косточек, с плотной корсетной частью Фото: Ирина Шарова / 72.RU Поделиться Поделиться



