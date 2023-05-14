Из багажника вылетела коляска. На пересечении Долгоозерной и Авиаконструкторов столкнулись две машины

Два легковых автомобиля не поделили перекресток Долгоозерной улицы и проспекта Авиаконструкторов. Авария произошла около четырех часов дня 14 мая, момент столкновения попал на видео.

На кадрах видно, что водитель черной легковой совершил поворот и пытался проскочить, в этот момент в него на полной скорости влетел серебристый кроссовер. В итоге оба автомобиля, особенно черный, оказались серьезно повреждены.

О пострадавших ничего неизвестно, очевидцы лишь сообщают, что в момент столкновения из багажника машины, водитель которой нарушил ПДД, вылетела детская коляска.

«Фонтанка» обратилась в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти за комментарием.