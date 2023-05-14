    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 20

    1 м/с, зап

    768мм

    32%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd77.2eur84.25

    Из багажника вылетела коляска. На пересечении Долгоозерной и Авиаконструкторов столкнулись две машины

    2829
    11 комментариев

    Два легковых автомобиля не поделили перекресток Долгоозерной улицы и проспекта Авиаконструкторов. Авария произошла около четырех часов дня 14 мая, момент столкновения попал на видео.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    На кадрах видно, что водитель черной легковой совершил поворот и пытался проскочить, в этот момент в него на полной скорости влетел серебристый кроссовер. В итоге оба автомобиля, особенно черный, оказались серьезно повреждены.

    О пострадавших ничего неизвестно, очевидцы лишь сообщают, что в момент столкновения из багажника машины, водитель которой нарушил ПДД, вылетела детская коляска.

    «Фонтанка» обратилась в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти за комментарием.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТП
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 11

    Гость14 Мая 2023 в 20:13
    помеха справа?
    +0−0
    Гость14 Мая 2023 в 20:09
    превышение скорости
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close