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    FT: ЕС и G7 хотят запретить перезапуск российских газопроводов и нефтепроводов

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    Страны Европейского союза и «Большой семерки» собираются запретить экспорт российского газа и нефти через трубопроводы, поставки по которым были ранее сокращены. Об этом 14 мая сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на газету Financial Times (FT).

    Решение об этом страны G7 могут принять по итогам саммита в Хиросиме, который пройдет с 19 по 21 мая. Эти ограничения затронут российский экспорт в Польшу и Германию.

    Один из собеседников FT уточнил, новые санкции нужны, чтобы «убедиться, что партнеры не изменят свое мнение в гипотетическом будущем». В проекте резолюции сказано, что страны «Большой семерки» и дальше продолжат сокращать использование российских энергоносителей.

    Издание не уточняет, какие именно трубопроводы подпадут под санкции. Поставки по «Дружбе» в Германию и Польшу были остановлены в феврале-марте. Сейчас по этому маршруту прокачивается только нефть из Казахстана. Газопровод Ямал — Европа находится под санкциями, «Северные потоки» были подорваны в сентябре 2022 года.

    Основным для поставок газа сейчас является украинский маршрут, отмечает «Ъ».

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