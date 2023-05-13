За Нельсона вступился Пиотровский. Выселение петербургского художника поставили на паузу

Выселение петербургского художника Нельсона Искандеряна временно приостановлено. Ему дали время на оформление необходимых документов, чтобы продолжить жить в подвальчике на улице Полозова, где он обитает последние 12 лет.
«Добрый день дорогие, милые друзья! Сегодня 13-е число и т.д. ХОРОШАЯ новость! В дело подключился господин Пиотровский и сделали паузу. Надо делать регистрацию и двигаться дальше. Всем огромное, огромное спасибо!» — поделился радостью Нельсон в соцсетях.
Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский скромно прокомментировал «Фонтанке» заявление художника: «Мы вместе ищем выход из сложившейся ситуации, пока рано что либо заявлять».
Ранее «Фонтанка» писала, что Нельсон Искандерян может лишиться последнего угла, в котором он ютился 12 лет. На прошлой неделе он получил от комитета по контролю за имуществом требование покинуть подвал до 15 мая. Он подписал гарантию, что съедет и собрался отправиться в Крым.