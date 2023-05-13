Московского священника лишили сана после замены в молитве слова «победа» на «мир»

Церковный суд в Москве лишил сана иерея Иоанна Коваля, клирика храма Андрея Первозванного в Люблино. Об этом сообщает «Правмир» 13 мая.

Причиной стала замена слов в молитве. О «самоуправстве» сообщили сами прихожане. В молитве «О Святой Руси» иерей Иоанн Коваль заменил слово «победа» на слово «мир» во фразе «возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь нам силою Твоею победу».

После этого патриарх Кирилл своим указом запретил Коваля в церковном служении. А в минувший четверг церковный суд единогласным решением лишил иерея сана. При этом заместитель председателя Епархиального суда Московской епархии протоиерей Владислав Цыпин настаивает, что дело не в слове «мир», а в отказе повиноваться священноначалию.