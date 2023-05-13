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    COVID-19

    Ничего не кончилось. Петербург первый по смертям от коронавируса в России

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    Петербург возглавил летальную статистику по коронавирусу в России, следует из суточного отчета федерального оперштаба.

    По состоянию на 13 мая в России за сутки госпитализировано 605 человек, выявлено 3 027 новых случаев COVID-19, подтверждено 27 летальных исходов. Из них в Петербурге — 42 госпитализации, 187 новых случаев и 7 смертей. В Москве — 95 госпитализаций, 442 новых случая и 5 смертей.

    Несмотря на то, что в начале мая глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявил, что статус ЧС по коронавирусу снят, он отметил, что инфекция никуда не исчезла.

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