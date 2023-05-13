    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 9

    2 м/с, ю-з

    768мм

    69%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd77.2eur84.25

    Бастрыкину доложат о происшествии с актрисой «Улиц разбитых фонарей», попавшей в реанимацию

    462
    1 комментарий

    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с актрисой, которую нашли в центре Петербурга в тяжелом состоянии.

    В сообщении ведомства от 13 мая говорится об информации из СМИ, которая касалась телесных повреждений актрисы и ряда преступлений, якобы совершенных в ее отношении.

    Женщину лет 50, которая лежала на земле без одежды, нашли в Апраксином дворе 2 мая. Ее поместили в шоковую реанимацию со ссадинами, черепно-мозговой травмой и тяжелым отравлением. В крови женщины нашли концентрацию спирта, близкую к критической. Позже в пациентке узнали актрису Марину Гридасову, снимавшуюся в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close