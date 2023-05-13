Бастрыкину доложат о происшествии с актрисой «Улиц разбитых фонарей», попавшей в реанимацию

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с актрисой, которую нашли в центре Петербурга в тяжелом состоянии.



В сообщении ведомства от 13 мая говорится об информации из СМИ, которая касалась телесных повреждений актрисы и ряда преступлений, якобы совершенных в ее отношении.

Женщину лет 50, которая лежала на земле без одежды, нашли в Апраксином дворе 2 мая. Ее поместили в шоковую реанимацию со ссадинами, черепно-мозговой травмой и тяжелым отравлением. В крови женщины нашли концентрацию спирта, близкую к критической. Позже в пациентке узнали актрису Марину Гридасову, снимавшуюся в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия».