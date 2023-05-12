В Петербурге арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве пропавшей 20 лет назад семьи

Красносельский райсуд Петербурга арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве семьи из трех человек, которая пропала в 2001 году. Он проведет под стражей месяц, сообщает 12 мая объединенная пресс-служба судов города.

Следствие полагает, что больше двадцати лет назад фигурант вместе с помощником убил семью и захотел заполучить ее квартиру. Якобы, будучи адвокатом, мужчина пришел к родственнику убитых, который находился в колонии, и «путем уговоров и обмана» добился согласия на действия, связанные с жилплощадью.