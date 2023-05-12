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    В Петербурге арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве пропавшей 20 лет назад семьи

    1964
    8 комментариев

    Красносельский райсуд Петербурга арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве семьи из трех человек, которая пропала в 2001 году. Он проведет под стражей месяц, сообщает 12 мая объединенная пресс-служба судов города.

    Следствие полагает, что больше двадцати лет назад фигурант вместе с помощником убил семью и захотел заполучить ее квартиру. Якобы, будучи адвокатом, мужчина пришел к родственнику убитых, который находился в колонии, и «путем уговоров и обмана» добился согласия на действия, связанные с жилплощадью.

    Фигурант возражал против ареста — заявил, что доказательств его причастности к убийству нет. Защита просила о домашнем аресте. На суд пожилой мужчина смотрел с прищуром, не выражая никаких эмоций.

    «Фонтанка» писала, что по делу задержали двух пенсионеров. По предварительным данным, 69-летний фигурант, о котором писали в пресс-службе судов, был другом семьи и позвал 53-летнюю женщину в Лугу по грибы, а вернулся уже без нее. Затем он якобы рассказал ее 52-летнему мужу и 19-летнему сыну, что женщина сломала ногу в лесу и ей нужна помощь, мужчины поехали ее спасать и тоже не вернулись.

    После этого, по данным «Фонтанки», «друг семьи» попытался переоформить на себя их квартиру на Тамбасова.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 8

    Гость12 Мая 2023 в 21:05
    Мигранты? 🤔
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