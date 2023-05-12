Добровольно — не вариант. Почему досмотр с красивым названием Homo-Scan не прижился в петербургском метро

Ставить их начали еще в 2011 году, говорят в самой подземке. Но контрактная система до поры до времени выдает подряды на обслуживание более традиционных досмотровых агрегатов (и дозиметрические исследования, речь идет все-таки о рентгеновской и нейтронной технике), куда мы засовываем свой багаж: «Инспектор 60/40Z», «ДВИН-1», «Калан-2М», HI-SCAN 6040i.





В 2016 году просматривается уже вполне себе настоящий «Хомоскан» (это так документ в системе называется, это не «Фонтанка» придумала). Да не один. В контракт за 2 млн рублей с «Техно-С.Петербург сервис» на техобслуживание вписали полтора десятка вестибюлей: «Бухарестская», «Международная», «Волковская», «Спасская», «Сенная площадь», «Удельная», «Площадь Ленина-2», «Обухово», «Рыбацкое», «Улица Дыбенко», «Крестовский остров», «Гостиный двор», «Звенигородская», «Технологический институт», «Площадь Александра Невского-2», «Парнас», «Ладожская».



Через год был контракт на ремонт шести из них, а вскоре «Хомосканы» появились на пяти новых станциях: «Новокрестовской» (теперь «Зенит»), «Беговой», «Бухарестской», «Проспекте Славы», «Шушарах», а также в депо «Южное». В старых вестибюлях установок больше не стало, хотя, казалось бы, теракт в петербургском метро 2017 года должен был бы вызывать всплеск интереса к такой технике.



На сайте петербургского метро и сейчас лежит файл со спецификациями Homo-Scan. «Установка персонального досмотра является источником рентгеновского излучения, предназначена для рентгеновского просвечивания человека и визуализации теневого рентгеновского изображения на видеоконтрольном устройстве в стационарных условиях», — говорится в нем. Время сканирования зашедшего туда человека — не более 5 секунд, а пропускная способность — до 180 человек в час. Чтобы было понятно: предельная контрастная чувствительность подразумевает обнаружение медного провода диаметром 0,15 мм.



Там же регламент использования: установка может использоваться для выборочного досмотра подозрительных лиц, становясь альтернативой личному досмотру (остальное там — про авиаперелеты или прибытие из других регионов). «При этом должен соблюдаться принцип добровольности проведения досмотра с использованием установки», — выделено жирным.



Это подчеркивают в «Петербургском метрополитене» и сейчас, отвечая на вопрос об эффективности системы. «Эффективность досмотра при применении систем Homo-Scan повышается, но необходимо учитывать, что проведение персонального досмотра в них требует персонального согласия пассажира, — говорят в пресс-службе. — Отдельная статистика по выявлению запрещенных к проносу в зону транспортной безопасности предметов с помощью систем Homo-Scan не ведется. Досмотр на станциях Петербургского метрополитена проводится не только визуально и с применением металлообнаружителей, но и, в случае необходимости, с использованием иных альтернативных технических средств обеспечения транспортной безопасности».



Становится понятно, что Homо-Scan не оправдали надежд метрополитена — даром что они (новые) и сейчас продаются дилерами по 8–10 млн рублей. Собственно, это очевидно и по динамике популяции: если в 2021 году уход требовался 26 единицам, то теперь их всего 11 — они стоят только на пяти последних станциях и в депо. Остальные, говорят в метро, списали «по истечении срока эксплуатации». В системе тендеров просматривается запрос от перевозчика на реализацию 11 установок Homo-Scan.



Еще на стадии их появления в метро в пабликах начали появляться комментарии из серии «пройди флюорографию 500 раз в год и получи пенсию по инвалидности, уже в хосписе». В метрополитене говорят, что эти установки безопасны для пассажиров. Это подтверждает и инструкция, в которой написано: «Установка обеспечивает дозу, получаемую объектом контроля при однократной проверке, не более 0,3 мкЗв и фиксацию дозы принтером. Рекомендуемое число проходов через установку одного человека — не более 1 000 в год». Надо быть максимально подозрительным и одновременно преданным пассажиром метро, чтобы норму превысить. При этом в справке по безопасной эксплуатации, где говорится в основном про «не морозить — не мочить», все же проговаривается: «Женщины должны освобождаться от работы на установке с момента установления беременности и на период грудного вскармливания».



Судя по всему, когда срок эксплуатации оставшихся комплексов закончится, их также ждет списание — может быть, через продажу. И на этом все. Ведь, как говорят в метро, «в настоящее время использование комплексов на других объектах метрополитена не планируется».



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»