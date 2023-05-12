Глава Минобрнауки Валерий Фальков объяснил, повлияет ли новая система образования на поступление в вузы

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что в новой системе образования РФ не планируется кардинальных изменений при поступлении в вузы. Об этом 12 мая сообщает ТАСС.

По словам министра, перемены также не затронут процесс сдачи Единого государственного экзамена. Новая система высшего образования, добавил он, даст абитуриентам дополнительные возможности, но не создаст проблем.

Пилотный проект новой системы высшего образования, сказал Фальков, начнется уже в этом году и коснется тех, кто уже учится, и тех, кто поступает в этом году. У вузов, которые являются участниками проекта, будет возможность поработать как по действующим программам, так и по новым.